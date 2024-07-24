Silivri Belediyesi, Yuvam İstanbul Kreşi'nin Bağışçısı Ömer Başıbüyük'ü Ağırladı

Yuvam İstanbul Kreşi’nin çocuklar ve aileleri için önemli olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Ömer Başıbüyük ve eşini Silivri Belediyesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yuvam İstanbul Kreşi'nin yapılmasına vesile olan bu kıymetli bağış, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için önemli bir adımdır. Kendilerine bu değerli katkılarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Bağıcı Ömer Başıbüyük ve eşi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile yaptıkları görüşmede kreşin yapım süreci ve katkıları hakkında sohbet etti. Başkan Balcıoğlu, kreşin ilçeye kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Başıbüyük çiftine minnettarlığını ifade etti ve kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.