Silivri Belediyesi Yüzme Kulübü Sporcularından büyük başarı

Silivri Belediyesi Yüzme Kulübü sporcuları, Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası'nda elde ettikleri üstün başarılarla gururumuz oldu. Yarışlarda birçok madalya kazanarak kürsüye çıkan sporcular, ilçemizin adını duyurmaya devam ediyor.

Turnuvada E kategorisinde mücadele eden sporcularımız, sergiledikleri performansla göz doldurdu;

BERAT BATTAL

• 100 m Erkekler Çift Palet E kategorisinde altın madalya,

• 200 m Erkekler Çift Palet E kategorisinde altın madalya,

• 50 m Erkekler Çift Palet E kategorisinde gümüş madalya kazanarak şampiyonanın yıldızlarından biri oldu.

ADA BEREN AĞAL

• 200 m Kadınlar Çift Palet E kategorisinde altın madalya,

• 100 m Kadınlar Çift Palet E kategorisinde gümüş madalya,

• 100 m Kadınlar Su Üstü E kategorisinde ve 50 m Kadınlar Çift Palet E kategorisinde bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

EKİN SANİYE CAN

• 200 m, 100 m ve 50 m Kadınlar Su Üstü E kategorilerinde gümüş madalya alarak turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

BULUT BARKIN AKIN

• 50 m Erkekler Çift Palet E kategorisinde altın madalya alarak kürsüde yerini aldı.

İlçemizin genç sporcuları, azim ve disiplinleriyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdiler.