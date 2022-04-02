Silivri Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Silivri Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ezgi A.Ş. bünyesinde çalışan 890 işçiyi kapsayan 1 yıllık toplu iş sözleşmesi, Eşref Efendi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda imzalandı.

Toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Gürbüz Pehlivan, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Mahalli İdareler İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ve işçi temsilcileri katıldı.

BİRİNCİ YIL ÜCRET ZAMMI % 62,5

01.01.2021- 31.12.2021 tarihlerini kapsamak üzere 1 yıllık olarak uygulanacak yeni toplu sözleşmesi ile en düşük maaşta ilk 6 ay % 52 artış sağlandı. Çalışanların ücret ve sosyal yardım miktarları; 125 TL / Gün = 3.750 TL/Ay olan en düşük ücret; Silivri Belediyesi’nin teklifi ile birinci yıl, birinci altı ay için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 52 artışla 190 TL/Gün = 5.700 TL/Ay’a, ikinci altı ay için % 7 oranındaki artışla 203 TL / Gün = 6.100 TL/Ay’a yükselmiş oldu. Birinci yıl ücret zammı kümülatif' % 62,5 olarak uygulanacak.

“MAAŞLAR DÜZENLİ OLARAK YATMAKTADIR”

Yapılan açıklamada şu bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı: “Belediyemizin üyesi bulunduğu Mahalli İdareler İşverenler Sendikası (MİS) ile Hizmet-İş Sendikası arasında belediyemizde çalışan 890 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 22 Kasım 2021 tarihinde başlanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi mevzuatına uygun bir şekilde işveren sendikamız ile işçi sendikası arasında yürütülen müzakerelerde mutabakat sağlanmış ve Toplu İş Sözleşmemiz imza altına alınmıştır.

Önceki dönemlerde maaşların düzenli ve tek seferde verilmemesi, ikramiye ve sosyal hakların zamanında ödenememesinden dolayı çalışanların mağduriyeti ve kurumun itibarının olumsuz etkilendiği herkesin malumudur.

Görevi devraldıktan sonra ilk önceliklerimiz arasında çalışanlarımızın geçmişten kalan tazminat dâhil alacaklarının ödenmesi olmuştur.

Zamanımızda ise çalışanlarımızın maaş ve sosyal hakları düzenli ve eksizsiz bir şekilde gününden önce hesaplarına yatırılmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde temel anlayışımız çalışma barışının korunmasının yanında belediyemizin ödenebilmesi mümkün olmayan yükün altına sokulmaması olmuştur.

Bugün imza törenini icra etmekte olduğumuz yeni dönem toplu sözleşmemiz, belediyemiz bütçe imkânları da dikkate alınarak çalışanlarımızın düzenli ve sürekli bir gelirden mahrum olmayacak ücret ve sosyal hakları içermektedir.

01.01.2021- 31.12.2021 tarihlerini kapsamak üzere bir yıllık olarak uygulanacak olan yeni toplu sözleşmemiz ile çalışanlarımızın ücret ve sosyal yardımlarında gelinen noktaları kabaca ifade edecek olursak; 125 TL/Gün = 3.750 TL/aya olan en düşük ücret; tekliflerimizle birinci yıl birinci altı ay için 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 52 artışla 190 TL/Gün = 5.700 TL/aya, ikinci altı ay için % 7 oranındaki artışla 203 TL/Gün = 6.100 TL/aya yükselmiş olacaktır. Başka bir ifade ile birinci yıl ücret zammı kümülatif % 62,5 olarak uygulanmış olacaktır.

Ortalama 146 TL/Gün = 4.380 TL/ay olan çıplak ücretler; yapılan iyileştirme ve sonrasında seyyanen 25 TL/Gün şeklindeki artışla 01.01.2022 tarihinde 6.150 TL/aya, 01.07.2022 tarihinde ise % 7 oranında artışla 6.581 TL/aya yükseltilmiş olacaktır.

Ücret gibi sürekli olarak ödenen ikramiyelerdeki artış ve ilk defa uygulanacak kıdem zammını esas aldığımızda; 4.623 TL/ay olan ortalama ücret 01.01.2022 tarihinde 6.893 TL/aya, 01.07.2022 tarihinde ise 7.372 TL/aya yükselmiş olacaktır. Bu artışın oransal ifadesi ise % 59’dur.

Yukarıda da kaba hatları ile ifade ettiğimiz rakamlardan da anlaşılacağı gibi, çalışanlarımızın ücretlerine 2021 Yılı Sonu itibariyle % 36 olan enflasyon oranın çok üzerinde artış sağlanmış olmaktadır.

Ayrıca; 50 TL/ay olan yakacak yardımı % 150 oranında artışla 125 TL/aya, dini bayramlarda ödenen 200 TL % 100 artışla 400 TL’ye, yemek yemeyenlere 13 TL/İşgünü olarak yapılan yemek ödemesi % 53 oranında artışla 20 TL/İşgününe yükselmiş olacaktır.

Ayrıca; sorumlulukların değerlendirilmesi açısından 350 civarında işçiye 5 TL/İşgünü olarak ödenen sorumluluk primlerinin, kapsamı da genişletilerek % 50 ila % 100 oranında artırılması, yıl içerisinde 20 yevmiye olarak ödenen ikramiyenin % 100 oranında artışla 40 yevmiyeye yükseltilmesi, haricen daha önceki dönemlerde çalışanlarımıza verilmemiş olan, Ezgi A.Ş’de çalışılan her yıl için 0,50 TL/Yıl kıdem zammının maaşlarla birlikte ödenmesi, eğitimi teşvik için yevmiyelerin dışında değişik miktarlarda ilk defa ‘Eğitimi Teşvik Primi’ ödenmesi de gerçekleştirilmiş olacaktır.

Evlenme, öğrenim, ölüm gibi sosyal nitelikli olarak yapılan ödemelerde ise % 50 - % 500 oranında artışlar sağlanmıştır. 31.12.2021 tarihinde net 3.718 TL/Ay olan ortalama giydirilmiş ücret, zamlar ve asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla % 65 artışla 01.07.2022 tarihinde 6.130 TL/aya yükselmiş olacaktır.

Yeni dönem toplu iş sözleşmemizin çalışan işçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, üyesi bulunduğumuz Mahalli İdareler İşverenler Sendikası ve Hizmet -İş Sendikası yöneticilerine göstermiş oldukları çaba ve gayretler için teşekkür ediyoruz.”