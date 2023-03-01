Silivri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

ÜCRET ZAMMI % 51,52 OLDU

01.01.2023-31.12.2024 tarihlerini kapsamak üzere 2 yıllık uygulanacak olan yeni toplu iş sözleşmesi ile 31.12.2022 tarihi itibariyle en düşük 250,80 TL/Gün- 7.524,00 TL /Ay olan çıplak ücretler, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 51,52 artışla 380 TL / Gün- 11.400,00 TL/Ay’a yükseltildi. Sözleşme kapsamındaki en yüksek ücretler ise 402,60 TL/Gün – 12.078,00 TL/Ay’dan % 42,82 oranında artışla 575,00 TL/Gün – 17,250,00 TL/Ay’a yükseltildi. Birinci altı ayda uygulanacak bu ücretlere sözleşmenin ikinci altı ayında (01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere) % 8, üçüncü altı ayında (01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 7, dördüncü altı ayında ise (01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Çıplak ücretlerde birinci altı ay için % 50’lerin üzerinde biz zam yapılırken, sosyal nitelikli yardım ve ödemelerde ise % 100’lerin üzerinde artışlar sağlandı.

