Silivri Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Silivri Belediyesi Ezgi A.Ş. bünyesinde çalışan 984 işçiyi kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, 'Silivri Belediyesinde çalışanlar açısından bir ilk olan bu sözleşmede hayata geçirilerek, çalışanların ücretlerinin enflasyona karşı koruma altına alınması sağlanmıştır.' dedi.
ÜCRET ZAMMI % 51,52 OLDU
01.01.2023-31.12.2024 tarihlerini kapsamak üzere 2 yıllık uygulanacak olan yeni toplu iş sözleşmesi ile 31.12.2022 tarihi itibariyle en düşük 250,80 TL/Gün- 7.524,00 TL /Ay olan çıplak ücretler, 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 51,52 artışla 380 TL / Gün- 11.400,00 TL/Ay’a yükseltildi. Sözleşme kapsamındaki en yüksek ücretler ise 402,60 TL/Gün – 12.078,00 TL/Ay’dan % 42,82 oranında artışla 575,00 TL/Gün – 17,250,00 TL/Ay’a yükseltildi. Birinci altı ayda uygulanacak bu ücretlere sözleşmenin ikinci altı ayında (01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere) % 8, üçüncü altı ayında (01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 7, dördüncü altı ayında ise (01.07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere) % 5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Çıplak ücretlerde birinci altı ay için % 50’lerin üzerinde biz zam yapılırken, sosyal nitelikli yardım ve ödemelerde ise % 100’lerin üzerinde artışlar sağlandı.