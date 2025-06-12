Silivri Belediyesinde yaz dönemi kurs başvuruları başladı

Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nin yaz dönemi kursları için başvurular başladı. Yetişkin ve çocuklara yönelik çok sayıda branşta düzenlenen eğitimler için son başvuru tarihi 27 Haziran 2025.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kültür Merkezi Yaz Dönemi Kursları için kayıt süreci başladı. Kurslar, her yaş grubuna hitap edecek şekilde planlanırken; sanat, müzik, sahne sanatları ve el işleri gibi birçok alanda katılımcılara eğitim fırsatları sunulacak. Yetişkinler için ahşap yakma, seramik, diksiyon, piyano, halk müziği, resim, drama, örgü çanta, dekoratif tablo yapımı, cam füzyon gibi ilgi alanlarına göre kurslar açılacak. Çocuklar ise bağlama, piyano, gitar, seramik, doğaçlama ve tiyatro gibi branşlarda kendilerini geliştirme şansı bulacak.

Kurslara başvurular kultursanat.silivri.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Ayrıca detaylı bilgi almak ve yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak adresinde bulunan Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabiliyor.