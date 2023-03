Silivri belediyesinden 1.500 kişiye her gün iftar yemeği

Silivri Belediyesi, her yıl geleneksel hale getirdiği ilçe merkezindeki iftar çadırı programına bu yıl da devam ediyor. Silivri sahildeki Eski Festival Alanında iftar çadırı kuran Silivri Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 1.500 kişi için iftar yemeği verecek. Kurulan gönül sofrasında yüzlerce kişi aynı anda orucunu açacak. Fasıl ekibi ise Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri öncesi Silivrililer için program düzenleyecek. Tüm hemşehrilerini iftar sofralarına davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayını bu yıl fazilet bakımından diğerlerinden ayrı olmasa da meydana gelen afetlerin gölgesinde, içimiz buruk bir şekilde karşılıyoruz. Geçtiğimiz bu zorlu günlerde Ramazan’ın birlik ve beraberliğimizi artırmasını temenni ediyorum. Her yıl olduğu bu yıl da gibi Eski Festival Alanında gönül soframızı kurduk. Burada her gün 1.500 vatandaşımız aynı anda iftar yapıp oruçlarını açabilecekler. İftar çadırımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum.” dedi.