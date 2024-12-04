Silivri Belediyesinden 15 Bin Haneye Ayçiçek Yağı Desteği

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bereketli topraklarda tarımı yaşatmaya ve ürettiğimiz ürünleri gerçek sahibi olan Silivri halkıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Tarım ve dayanışma, Silivri’nin geleceğidir,” dedi.

Belediyenin sosyal yardımlarla tarımsal üretimi birleştirdiği bu projeyle, hem yerel tarım destekleniyor hem de ilçedeki dayanışma ruhu güçleniyor. Silivri Belediyesi, tarımdan elde edilen bereketi halkıyla paylaşmaya kararlılıkla devam ediyor.