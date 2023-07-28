Silivri belediyesinden 200 çocuğa coşkulu sünnet şöleni

İlçede yaşayan çocukların eğitimden sağlığa kadar her alanda yanlarında olmak adına çalışmalarını hızla sürdüren Silivri Belediyesi, bu anlayışla geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni organizasyonunu büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatlarıyla yapılan organizasyon kapsamında bu yıl 200 çocuk sünnet ettirildi. Kıyafetleri de karşılanan çocuklar için 21 Temmuz 2023 tarihinde Piri Mehmet Paşa Camiinde mevlit okutuldu. Çocuklar, 27 Temmuz 2023 tarihinde ise Silivri Belediyesi organizasyonu ile gerçekleştirilen eğlence programında buluştu. Palmiye Kır Bahçesinde düzenlenen Sünnet Şöleni programında Silivri Belediyesi Kültür Merkezi hocaları tarafından hazırlanan eğlence programı ile çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi.

SOLAK: “MUTLU SİLİVRİ’MİZİN MUTLU ÇOCUKLARIYLA BİR ARADAYIZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Solak, “Mutlu Silivri’mizin mutlu çocukları ve mutlu aileleriyle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beyefendinin talimatlarıyla yaklaşık 200 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Sağlıktan eğitime, kültür ve sanattan spora, sosyal yaşam alanlarından sosyal hizmetlere kadar birçok farklı alanda hayata geçirdiğimiz projelerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. İlçemizde yaşayan tüm annelere ve onların kıymetli evlatlarına hizmet etmekten dolayı büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu güzel bir ömür diliyorum. Sünnet programımıza katkı sağlayan Silivri Devlet Hastanesi, Silivri Anadolu Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesine çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Sünnet Şöleni etkinliğine; Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sağlık kuruluşu temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programın sonunda çocukların sünnetini yapan Silivri Devlet Hastanesi, Özel Anadolu Hastanesi ve Özel Kolan Hastanesine plaket takdim edildi.