Silivri Belediyesinden 23 Nisan Şenliği

Silivri Belediyesi, Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aynı tarihlerde kutlanacak olması nedeniyle, afet bölgesi Hatay’ın Belen, Kumlu ve Defne ilçelerinde belediye tarafından çadır köylerde ve Silivri merkezde “Çocuk Şenliği” düzenliyor.

Birbirinden farklı etkinlik ve oyunlarla çocukların keyifli vakit geçireceği şenlik programı, 22-23 Nisan 2023 tarihlerinde saat 13.00’da VEGA AVM yanında kurulan alanda gerçekleştirilecek. Deprem bölgesi Hatay’da ise 23 Nisan günü saat 13.00-20.00 arası çadır köylerde yapılacak.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek şenlik programlarında çocuklar, yüz boyama aktivitesi ve şişme oyun alanları ile eğlencenin tadını çıkarırken; sinema gösterisi, sihirbaz gösterisi ve jonglör gösterisi ile unutulmaz anlar yaşayacak. Çocuklara şenlik boyunca maskotlar ve tahtabacak da eşlik edecek.

ÇOCUK SİNEMASI: KARLAR KRALI NORM

Etkinlikler kapsamında 22 Nisan tarihinde Vega AVM yanında çocuk sineması da düzenlenecek. Karlar Kralı Norm 3 Aile Tatili adlı çocuk animasyon filmi gösterimde olacak. Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde çalınan tacını bulmaya çalışan Norm ile ailesinin hikâyesini anlatan film çocuklara keyifli anlar yaşatacak.