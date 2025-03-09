Silivri Belediyesinden 8 Mart'ta Kadınlara Hediye
Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçedeki kadınları unutmadı. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun iyi dileklerini ileten Silivri Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, kadınlara hediyeler takdim etti.
Silivri Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Dönmez Alibaş’ın koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikte, kadınların özel günü kutlanırken, emeği ve sevgisiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlara minnettarlık ifade edildi. Başkan Bora Balcıoğlu adına hediyeleri dağıtan belediye ekipleri, kadınların mutluluğuna ortak oldu.
Silivri Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almasını destekleyen projeler ve etkinliklerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.