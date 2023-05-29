Silivri Belediyesinden arsa ve tarla satışı
Silivri Belediye Başkanlığı Çanta, Kavaklı, Ortaköy, Selimpaşa ve Kurfallı'da bulunan 11 taşınmazını satışa çıkartıyor.
Silivri Belediye Başkanlığı taşınmaz mal satış ihalesi gerçekleştiriyor. Mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait toplam 11 (On Bir) adet taşınmazın, satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 31/05/2023 Çarşamba Günü saat 11:00'da, ilan edilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Satışa çıkarılacak taşınmazlar Çanta, Kavaklı, Ortaköy, Selimpaşa ve Kurfallı'da tablodaki özellik ile şartlarda yer alıyor.