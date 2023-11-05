Silivri Belediyesinden BOYKOT Kararı

Silivri Belediyesi, İsrail’i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi. Silivri Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır. İsrail’in Filistin Gazze’de yaptığı katliama sessiz kalarak destek sağlamış olan kuruluşların ürünleri de boykot edilecektir. İlçemizdeki tüm kuruluşların ticari değil insani duygu ve düşünceleri dikkate alması daha da anlamlı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

