Silivri Belediyesinden BOYKOT Kararı
Türkiye'nin birçok noktasından İsrail menşeli ürünlere uygulanan boykot kararına, Silivri Belediyesi de katıldı ve sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışının yapılmayacağı bildirildi. Sosyal tesislerin yanı sıra ilçedeki tüm kuruluşlara da boykot kararına destek vermeleri istendi.
Silivri Belediyesi, İsrail’i destekleyen markaların işletmelerinde satışının ve dağıtımının yasaklandığını bildirdi. Silivri Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Belediyemize ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır. İsrail’in Filistin Gazze’de yaptığı katliama sessiz kalarak destek sağlamış olan kuruluşların ürünleri de boykot edilecektir. İlçemizdeki tüm kuruluşların ticari değil insani duygu ve düşünceleri dikkate alması daha da anlamlı olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.