Silivri belediyesinden çiftçilere milli hibrit Ayçiçek tohumu

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneği iş birliği ile 4 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı Ar-Ge çalışmasından elde ettiği yerli ve milli ayçiçek tohumlarını 1.200 dönüm kendi araziyle buluşturan Silivri Belediyesi, Türk tohumunu desteklemek adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılında toprakla buluşturmak üzere, 2023 paket milli hibrit ayçiçek tohumunu çiftçiler ile ücretsiz olarak paylaşıyor. Dağıtılan paketlerin her birinin içinde 100 bin adet ayçiçeği tohumu olacak ve Silivrili üreticiler bir paket ile yaklaşık 15 dönüm araziye ekim yapabilecek. Maddi değeri 7 milyon TL olan destek ile Silivri’de yaklaşık 35 bin dönüm arazi yerli ve milli Türk ayçiçek tohumu ile buluşacak. Yerli ayçiçek tohumu desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin muhtarlıklara kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Silivri Belediyesi bu destek ile tohumda dışa bağımlılığın azaltılmasını ve yerli üretimin teşvik edilerek yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇİFTÇİLERİMİZİN YOLUNU AYDINLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Silivri Belediyesi olarak her yıl geliştirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.” diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılında toprakla buluşturmak üzere, 2023 paket yerli ve milli ayçiçek tohumunu çiftçilerimizle bilabedel paylaşacağız. Amacımız Türk tohumculuğuna ve Silivrili çiftçilerimize destek olmak. Silivri Belediyesi yaptığı çalışmalarla örnek, öncü ve önder olmaya devam ediyor. Bu projeler sayesinde köylü kazanıyor, çiftçi kazanıyor, Türkiye ekonomisi kazanıyor. Bunlarla asla yetinmeyeceğiz; daha iyisini, daha fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışmaya ve çiftçilerimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

