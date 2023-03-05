Silivri Belediyesinden İbadethanelerde Ramazan Ayı Temizliği

Silivri Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki cami, Kur’an kursu ve mescitlerde temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yapılan çalışmalar kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yer alan Silivri Müftülüğüne bağlı 73 adet (toplam taban alanı 30 bin 711 metrekare) cami, Kur’an kursu ve mescidin ıslak ve kuru temizliği yapılıyor. Zemin temizliği, avlu temizliği, cam ve avize temizliği yapılan ibadethaneler Ramazan ayına hazır hale getiriliyor.

İBADETHANELERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Silivri Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla; ibadethanelerin zeminlerinin elektrikli süpürge ve köpüklü halı yıkama makinesi ile temizliği, cam, avize ve pervazların temizliği, minber, kürsü, korkuluk, dolap gibi ahşap alanların temizliği, pencere altlarının temizliği, cami içinde veya bağımsız bölümde bulunan ayakkabılık ve cam bölümlerinin temizliği gerçekleştiriliyor.

