Silivri Belediyesinden kaçak yapıya geçit yok

Silivri Belediyesi, tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla kararlı mücadelesini sürdürüyor. Fener Mahallesi'nde tespit edilen ruhsatsız yapı, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Yıkım işlemi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Tarım arazilerimizi koruyor, kaçak yapıya izin vermiyoruz” denilerek, ilçe genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Belediye yetkilileri, imara aykırı yapılarla ilgili vatandaşları duyarlı olmaya ve yasal süreci takip etmeye çağırırken, kırsal alanlarda üretimi teşvik ederken kaçak yapılaşmaya karşı da sıfır tolerans politikası izlediklerinin altını çizdi.