Silivri belediyesinden kadınlara özel 'bir tohum da sen ek' uygulaması

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kültür Merkezi Mahalle Evi kursiyeri kadınlara yönelik “Bir tohum da sen ek” çalışması başlattı. Beyciler, Kurfallı, Değirmenköy, Fenerköy, Akören, Büyükçavuşlu ve Gazitepe’deki mahalle evlerinde düzenlenen toplantılarda, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezinde (TÜRAM) çoğaltılan atalık tohumlar, kadınlara hediye edildi. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman tarafından yapılan bilgilendirmede üretimin önemi anlatılırken, evlerin balkonlarında dahi sebze yetiştirilebileceğinin vurgusu yapıldı. Ayrıca yazlık sezonuna giriş yapıldığı bugünlerde kadınlara; tohum ekimi, fide yetiştirilmesi, fide dikimi, hastalık ve zararlılar gibi konularda detaylı bilgiler verildi. 6 gün boyunca devam edecek etkinlik kapsamında her gün 3 mahalle evinde toplantılar gerçekleştirilecek. Daha sonra ekilen tohumların kontrolleri vb. faaliyetlerle kadınlarla etkileşime devam edilecek. Bu çalışmanın ardından kadınlara, TÜRAM’da atalık tohumlardan yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, kavun ve karpuz fideleri hediye edilecek. Uygulama ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi amaçlanırken; Silivrili kadınlara tohumdan hasada kadar destek verilmesi hedefleniyor.