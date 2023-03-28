Silivri belediyesinden kadınlara özel Bursa gezisi

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da kadınlar için kültür gezisi organizasyonu gerçekleştiriyor. 8 Nisan 2023 Cumartesi ve 9 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte Bursa’nın tarihi, kültürel ve dini yapıları olan; Ulu Cami, Osman Gazi ve Organ Gazi türbeleri, Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Emir Sultan Cami, Muradiye Külliyesi, Kozahan ve Şehzade Mustafa Türbesi ziyaret edilecek. Saat 09.00’da Silivri Merkez VEGA AVM yanından hareket eden araçlarla Bursa’ya gidecek Silivrili kadınlara kokartlı rehberler eşlik edecek. Ziyaret kapsamında Bursa’da belirlenen bölgede kadınlar iftarlarını hep birlikte yapacak. Daha sonra kılınacak teravih namazının ardından Silivri’ye dönüş yapılacak. Bursa Kültür Gezisi etkinliğine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da eşlik etmesi bekleniyor.

BURSA KÜLTÜR GEZİSİ KATILIM ŞARTLARI:

1) Başvurular Kültür Merkezinden şahsen yapılacaktır.

2) Bursa Kültür Gezisine sadece kadınlar katılım sağlayabileceklerdir.

3) Geziye katılabilmek için Silivri ilçesinde ikamet etmek zorunludur.

4) Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası olmayanlar geziye kayıt yaptıramayacaktır.

5) 0-10 yaş arası çocuklar geziye kabul edilmeyecektir. 11-18 yaş arası çocukların (2011 ve öncesi doğumlu) yanında ebeveynlerinden en az biri olmak zorundadır.

6) Başvurular öncelik sırasına göre değerlendirilecektir.

7) Başvuru yapanlar için gezi tarihinden bir (1) gün önce hatırlatma mesajı iletilecektir.

8) Katılımcıların programda belirtilen saatte toplanma yerinde olmaları gerekmektedir. Geciken katılımcı için Silivri Belediyesi sorumluluk almayacaktır.

9) Hava koşulları göz önünde bulundurularak yağmurluk, şapka, şemsiye getirilmesi tavsiye edilir.

10) Ulaşım karayolu ile yapılacağı için araç tutmasına karşı tedbirli olunması tavsiye edilmektedir.

11) Gezi sırasında kişisel eşyalar araca veya emanetçiye teslim edilmemelidir. Oluşabilecek kaybolma veya çalışma durumlarından dolayı Silivri Belediyesi sorumlu değildir.

12) Katılımcıların herhangi bir hastalığı var ise gezi esnasında oluşabilecek sağlık sorunlarından dolayı Silivri Belediyesi sorumlu değildir.

13) Gezi programı Silivri Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Taleplere bağlı olarak program değiştirilmeyecektir.

14) Gezi programına bağlı olarak bazı alanlarda otobüs ulaşamayacağı yerler olabilmektedir. Bu gibi durumda görevli rehberin yönlendirmesiyle hareket edilecektir.

15) Silivri Belediyesi hava ve yol koşullarından doğabilecek olumsuz durumlarda programında değişiklikler yapabilecektir.