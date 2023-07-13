Silivri belediyesinden kadınlara özel kültür gezisi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle bezenmiş bir kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, “Kadınlarımızla Cami ve Müzelerimizi Geziyoruz” sloganıyla ilçede yaşayan kadınlar için ücretsiz kültür gezisi düzenliyor. Gezi kapsamında Silivrili kadınlar salı, çarşamba ve cuma günleri Hz. Yuşa Cami ve Türbesi, Çamlıca Cami | Çamlıca Tepesi ve İslam Medeniyetleri Müzesini ziyaret ediyor. Katılımın 15 yaş üzeri ve sınırlı sayıda olduğu gezi için merkez kayıt yeri Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iken, köy ve beldeler için ise kayıtlar mahalle muhtarlıklarından yapılabiliyor. Merkez bölge araçları 20 Temmuz 2023 tarihine kadar saat 09.00’da VEGA AVM önünden, köy ve belde araçları ise 25 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında saat 09.00’da muhtarlık önlerinden hareket edecek. Gezi ile Silivrili kadınların kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.