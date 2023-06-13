Silivri belediyesinden Kavaklı çiftçisine 100.000 TL'lik destek

Silivri Kavaklı Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki Kavaklı Merasının 220 dönümü; İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve çiftçilerin imece usulü çalışmasıyla ıslah edildi. İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü meranın ıslahı için 9 çeşit tohum ve gübreyi hibe etti. Kavaklılı çiftçiler de el birliğiyle ot ekimi, gübre atımı ve ot biçimi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan elde edilen 6.000 balya otun bağlama işlemini üstlenen Silivri Belediyesi ise çiftçileri 100.000 TL’lik bir maliyetten kurtarmış oldu. Önümüzdeki yıl yaklaşık 100 dönümlük mera alanının daha ıslah edileceğini açıklayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ot balyası sayısını da iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

YILMAZ: “BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM”

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak İlçe Tarım Müdürlüğümüzün yetkilileri ve Kavaklı’daki çiftçi kardeşlerimizle bir aradayız. Burada omuz omuza vererek önemli bir iş birliği gerçekleştiriliyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 220 dönüm arazi, Kavaklı köyünün merasıydı ve atıl bir vaziyetteydi. İlçe Tarım Müdürlüğümüz buraya ekilecek 9 farklı çeşit tohumu ve gübreyi verdi. Tüm köylülerimiz, çiftçilerimiz ve hayvancılarımız da alana traktörleriyle eş zamanlı girerek burayı rehabilite ettiler. Yapılan çalışmalarla mera ıslah edildi. Bizden de buradaki otların bağlama işlemini gerçekleştirmemizi talep ettiler. Bugün bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi bu topraklar İstanbul’un ve Türkiye’nin en verimli toprakları. Bu toprakların üzerinde duran çiftçilerimizin, hayvancılarımızın ve burada yöneticilik yapan belediye başkanlarının sorumlulukları var. Bu toprakları koruyup kollamak birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi köylüyü tekrar milletin efendisi yapacak çalışmaları gerçekleştirmek; yani üretim yapmak. Buradaki çiftçi kardeşlerimizin bir talebi oldu. Bu talep doğrultusunda yaklaşık 100 dönümlük bir merayı önümüzdeki yıl Silivri Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve köylülerimizle birlikte ıslah edeceğiz. Bu çalışma ile elde edilecek balya sayısını da iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu projede emeği geçen başta çiftçi ve hayvancı kardeşlerim olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Silivri Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.