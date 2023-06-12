Silivri belediyesinden kurban bağışı kampanyası

Silivri Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan dar gelirli aileler ve vatandaşlar için “Bağışlarınız Hayra Dönüşsün” sloganıyla Kurban Bağışı Kampanyası başlattı. Silivri’deki hayvan yetiştiricilerinden temin edilerek kesilecek olan kurban etleri, BizdenSize Sosyal Market’ten yardım alan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bağış kampanyasıyla ilgili bilgiler veren ve hayırseverlere çağrıda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bu sene de Kurban Bayramı öncesinde kurban bağışı toplamaya başladık. Kurbanlarımızı her yıl olduğu gibi Silivri’de üretim yapan küçük ve orta ölçekli yetiştiricilerimizden satın alacağız. Kestikten sonra da BizdenSize Sosyal Marketimiz marifetiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Bu kampanyamız ile hem hayvancı desteklenmiş oluyor hem de garip gureba bu yardımlardan yararlanmış oluyor. Böylece bölgede bir sosyal yardımlaşma ağı kuruluyor. Ben, Silivri’de hayır hasenat yapacak bütün vatandaşlarımıza bu projeye destek olmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi.

KURBAN KAMPANYASININ DETAYLARI

Kurban Bedeli: Yurt İçi / Yurt Dışı – 6.500 TL

Kurban Bağışı İçin Hesap Bilgileri: Denizbank Silivri Şubesi Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Hesap Adı: Kurban Bağışı

Hesap No: 4020-16665562-355

IBAN No: TR14 0013 4000 0166 6556 2000 05