Silivri Belediyesinden Tarıma 216.840 Euro'luk Proje

TAKİP ET

Silivri Belediyesinin AB Erasmus+ projeleri kapsamında hayata geçirdiği ve 216.840.00 euro hibe almaya hak kazandığı 2021-1-TR01-KA220-VET-000029507 numaralı, ‘İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleği Eğitim Perspektifi’ (An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation) isimli projenin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Eşref Efendi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Şaylan, Doç. Dr. Barış Çaldağ, Namık Kemal Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Erhan Göçmen, Çek Cumhuriyeti’nden Aneta Hejrosvka, Polonya’dan Natalia Truszkowska ve Daria Zebrowska, Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Uzman Cihat Aydın ve Uzman Arda Soykan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman, Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu ve Tuğracan Arslan katılım sağladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Eşref Efendi Toplantı Salonunda katılımcılara hoş geldiniz diyerek; tarımda iklim değişikliğine uyum ve su kaynaklarının doğru kullanımının önemine vurgu yaptı.

TOPLANTIDA TARIM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULDU

AB Erasmus+ projesi toplantısında iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri konusunda farkındalık yaratmak, tarımsal su kullanım verimliliği konusunda iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılığı artırmak, tarımda iklim değişikliğine uyum için yeni sulama yöntemleri, akıllı tarım ve yenilikçi politikalar geliştirmek konuları görüşüldü. Ayrıca mesleki eğitim öğretmenlerine agrometeorolojik okuryazarlık konusunda eğitim vermek ve yenilikçi eğitim araçları ile donatmak, dijital tarım oyunu platformları geliştirmek de toplantıda konuşulan konular arasında yer aldı. Bu proje ile tarımsal su kullanım verimliliği konusunda mesleki eğitim ve öğretim yoluyla iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması, tarımsal su yönetiminin sürdürülebilir hale getirilmesi, çiftçiler ve tarım öğrencilerinin sürdürülebilir sulama konusundaki bilgi, beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çek Cumhuriyeti’nden Eu&Pro Centrum Vzdělávání A Praxe, S.R.O. Avusturya’dan Unıversıtaet Fuer Bodenkultur Wıen, Polonya’dan The Polish Farm Advisory And Training Centre Not-For-Profit Sp. Z O. O. Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin proje ortağı olduğu çalışmanın 2. toplantısı Polonya’da düzenlenecek.