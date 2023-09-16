Silivri Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine 750 TL

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik desteklerine devam ediyor. Geride bıraktığımız 2 yılda üniversiteyi kazanan Silivrili öğrencilere 500’er TL katkı ödemesi yapan Silivri Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de üniversiteyi kazanan 1. sınıf örgün eğitim öğrencilerine 750 TL katkı ödemesi yapacak. Kendisi veya ailesi Silivri’de ikamet eden öğrenciler BizdenSize Sosyal Market’e başvurarak bu destekten faydalanabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen Silivrililer www.silivri.bel.tr web adresi ya da 0212 444 20 47 (1421-1422-1423) numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirler.

YILMAZ: “ÖĞRENCİLERİMİZE ÜNİVERSİTEYE HOŞ GELDİN DİYORUZ”

Öğrencilere katkı ödemesi ile ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; her yıl başarıdan başarıya koşan gençlerimize yönelik desteklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi son 2 yılda üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi yapmıştık. Bu yıl ise rakamı biraz daha yukarıya çekerek 750 TL destek ödemesi veriyoruz. BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığıyla yapacağımız destekle geleceğimizin teminatı gençlerimize ‘Üniversiteye Hoş Geldin’ diyoruz. Ülkemizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyecek olan gençlerimize başarılar diliyor ve bu yolda her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum.” dedi.

Başvuru Şartları:

1) 1. Sınıfa başlamış olması ve örgün eğitim görmesi,

2) Eğitim durumunu belgelemesi,

3) Ailesinin Silivri’de ikamet ettiğini belgelemesi,

4) T.C. Vatandaşlık numarasını belgelemesi,

5) Banka hesap numarası sunması gerekmektedir.

6) Belgeleri ibraz etmek suretiyle öğrenci adına velisi de başvuru yapabilecektir.

Başvuru Adresi:

Silivri Belediyesi BizdenSize Sosyal Market

(Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi, No: 28 Silivri/ İstanbul)