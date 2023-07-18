Silivri Belediyesinden üreticilere 2,5 milyon TL'lik saman desteği

DUVAN: “ALLAH BELEDİYE BAŞKANIMIZIN ÖMRÜNÜ UZATSIN”

Akören’de yapılan temsili dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Çiftçi Hanife Duvan, “Ben Akören’e geleli 30 yıl oldu ve burada hayvancılık yapıyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bize yem, saman ve her türlü üretim desteğini veriyor. Allah Belediye Başkanımızın ömrünü uzatsın ve ondan razı olsun.” dedi.