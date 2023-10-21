Silivri Belediyesinden YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilere ödül

Eğitime yapılan destekleri ülkemizin yarınlarına atılan tohumlar olarak gören Silivri Belediyesi, 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Silivri’yi gururlandıran öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi. YKS’de ilk 10’a giren Ege Oktay, Melike Turaç, Hatice Sinem Korkut, Önder İhsan Kul, Efe Can, Emre Yedier, Azra Aylin Kul, Ebru Mutlu, Ahmet Bilal Oğuz ve Fatma Nur Tarakcı; LGS’de ilk 10’a giren Büşra Ada Tuncer, Zeynep Gül, Ada Selen Zengin, Mustafa Utku Ak, Ekin Sıla Ulaşan, Deniz Yıldız Babaoğlu, Abdulhekim Helpem, Zeynep Eylül Engin, Rümeysa İş, Almira Mavi Köksalan, Doruk Paçalı, Ilgaz Koyuncu ve Yıldırım Beyazıt Atak’a 1’er adet cumhuriyet altını ödülü verildi.

ARTAR: “BELEDİYEMİZİN EĞİTİM ALANINDA ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU”

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, “Özellikle sınıf ortalamalarının artmasında devletimizin, yerel yönetimin ve belediyemizin çok büyük katkıları olmuştur. Okullarımızda kütüphane, spor salonu, gibi çalışmalar hükümetimiz ve belediyemizin istişareleri ve çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Bu çalışmalarından dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ederim” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYETLERİN ÜSTÜNE ÇIKARACAKLARDIR”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri’de YKS ve LGS sınavlarında ilk 10’a giren öğrencilerimizi ödüllendirmek için bir aradayız. Başarılar asla tesadüf değildir. Başarıların altında ciddi bir emek, alın teri, fedakârlık ve çalışma vardır. Bu süreçte azimle ve kararlılıkla çalışarak başarı elde eden bütün öğrenci kardeşlerimi kutluyorum. İnanıyoruz ki geleceğimizin teminatı çocuklarımız aldıkları eğitimle, ortaya koydukları başarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sıçratacaktır. Ülkemizin kurucusu, başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda hedeflerine doğru yürüyecek olan yavrularımızın ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve cumhuriyetimizin manevi değerlerine bağlı kalacağından şüphemiz yoktur. Bu nedenle eğitimle, sporla ve kültür sanatla bezenmiş bir gençliği hayal ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çocuklarını okutabilmek için her türlü fedakarlığa göğüs geren ailelerimizin omuzlarımızdaki yüke bir nebze olsa da ortak olmak istiyoruz. Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğumuzun bir yabancı dil konuşabilmesi, lisanslı bir sporcu olabilmesi ve en az bir müzik aleti çalabilmesi gerektiğini söylemiş, gençlerimize ve ailelerine bunun için söz vermiştik. Böyle huzurlarınıza çıkmıştık ve hanımefendilere şunu söylemiştik; biz sizin gözlerinizdeki tek endişe olan çocuklarınızın geleceği için omuzlarınızdaki yüke ortak olmaya geliyoruz demiştik. Çıktığımız bu yolda heyecanla ve aşkla çocuklarımız ve gençlerimiz için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Spor salonları, yüzme havuzları, kütüphaneler, gençlik merkezleri ve kültür merkezleri yapabiliriz. Ama hizmetlerin içerisinde spor yapacak, kültür sanatla uğraşacak ve eğitim görecek çocuklarımızın nitelikli olarak yetişmesi gerektiğinden hareketle en büyük yatırımımız insana olacak demiştik. 4,5 yılda eğitim alanında birçok yatırımı hayata geçirmenin onuru ve gururu içerisinde huzurlarınızdayım” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN VOLKAN YILMAZ AĞABEYLERİ OLARAK YANLARINDAYIM”

Silivri Belediyesinin eğitim konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Sizlere ana başlıklarla eğitimde yapmış olduğumuz çalışmalardan bir kısmını anlatmak istiyorum. Barış Manço Çocuk Kütüphanesi ve Etkinlik Alanını hizmete açtık. Kütüphanesi, bilgisayar odası, tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak dedik ve 12 tane köy okulumuza kütüphane, bilgisayar odası ve tiyatro salonu yaptık. Bütün köy okullarınızın tuvaletleri ve fiziki yapılarını düzelttik. Elginkan Vakfı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesi’nde bir anaokulu inşa ettik. Ekim ayı içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde dev bir eserle huzurlarınızda olacağız. Özel çocuklarımızın eğitim göreceği, kendilerini geliştireceği Gülsen-Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam Merkezini açacağız. Hasarlı olan Ortaköy ve Çeltik okullarının yıkımını yapıp akabinde İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle bu okulların inşasını tamamlayacağız. İlkokul 1. sınıfa başlayan tüm çocuklarımızın okula hoş geldin paketlerini hazırladık. Bizdensize Sosyal Marketimizle ortaokul ve birinci sınıfa başlayan tüm çocuklarımıza okul formalarını hediye ettik. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfa giden ve sosyal yardıma ihtiyacı olan 1.000 çocuğumuza ulaştık. Bizdensize Sosyal Marketimizle ihtiyacı olan çocuklarımızın okul beslenme çantalarını gıda materyalleriyle hazırladık. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle LGS ve YKS’ye hazırlanan 200’ün üzerinde çocuğumuza ücretsiz dershane hizmeti veriyoruz. Geçen yıl dershaneler arasında en yüksek başarıya ulaşan Silivri Eğitim Akademisini kurduk. Silivri Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle yaz tatillerinde düzenlediğimiz ücretsiz İngilizce kurslarımız devam ediyor. Üniversiteye başlayan öğrencilerimize ‘Üniversiteye hoş geldin’ diyerek 750 TL’lik katkı sunuyoruz. Kriterlerin tamamının şeffaf olduğu, kimsenin kayrılmadığı, kimsenin geride bırakılmadığı bir burs sistemi başlattık. Ayda 750 TL yılda 7.500 TL olmak üzere 500 çocuğumuza destek vermeye devam ediyoruz. Milli Savunma Üniversite sınavına giren tüm çocuklarımızın sınav ücretlerini Silivri Belediyesi olarak ödedik. Bugün de dereceye giren 23 çocuğumuzu cumhuriyet altınıyla ödüllendireceğiz. Silivri Belediyesi ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle Selimpaşa’da 7’den 70’e herkesin ücretsiz bir şekilde faydalanacağı Güzel Sanatlar Akademisi’ni kurduk. Çocuklarımıza eğitimcilerimizle beraber burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaz spor okulları, inşa ettiğimiz yüzme havuzları ve Yüzme Akademisi ile geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Yine Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Kompleksimizle 7’den 70’e herkesi sporla buluşturuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle, gençlik merkezi, etüt merkezi, sahil ve halk kütüphanesi ile 24 saat açık halk kütüphanesini 4-5 ay içerisinde sizlerle buluşturmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yine gençlerimize hizmet verecek gençlik ve kültür merkezimizin temelini attık. Silivri 14.000 metrekare alanda kurulu gençlik ve kültür merkezine kavuşacak. Millî Eğitim Bakanlığı ve Ayfar ailesinin iş birliğiyle 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temelini attık. Paylaşmış olduğum tüm yatırımlar geleceğimize, yarınlarımıza, eğitimimize ve çocuklarımıza yapılan yatırımlardır. Silivri Belediyesi olarak durmadan, yorulmadan bu yatırımları sürdüreceğimizden hiçbir şüpheniz olmasın. Başarılı olan bütün öğrenci kardeşlerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Bir Belediye Başkanı olarak değil Volkan Yılmaz ağabeyleri olarak öğrenim hayatları boyunca hep onların yanında, hep onlarla birlikte olacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “EĞİTİM AİLEDE BAŞLIYOR”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşma yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Eğitim, hayatımızın içerisinde en değer vermemiz gereken kavramların başında geliyor. Öncelikle ifade etmek isterim ki eğitim ailede başlıyor. Özellikle dijital bir kuşatılmışlığa maruz olduğumuz dünyada ailenin eğitime nasıl baktığı çok önemli. Bizler devlet olarak, okullar olarak ne kadar uğraşırsak uğraşalım eğer bu iş aileden başlamıyorsa işimiz çok daha zor oluyor. İster istemez çocuklarımız maalesef dijital teknolojiyle uğraşmak durumunda kalıyor. Bu kuşatılmışlık içerisinde bizim üzerimize düşen görevlilerin çok daha arttığının farkındayız. Silivri’de eğitim konusunda hem yerel idare hem de merkezi iradenin oluşturdukları iyi bir sinerji var. Bu sinerji eğitimin her dalına iyi yönde yansıyor. Binalarımızın fiziki yapıları, öğrencilerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitimcilerimizin niteliği konusunda Silivri her geçen gün yeni bir aşamaya geçiyor. Sınıflarımız, okullarımız konusunda belediyemizin ve bakanlığımızın eksiklerinin giderilmesi noktasında çok değerli çabaları var. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef noktasında gösterilen gayret ve emeklerin boşa gitmediğini görmek bizim için ayrıca gurur kaynağıdır. Dolayısıyla cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi arzu ettiğimiz en yüce noktaya taşıma anlamında hepimize görevden düşüyor. En fazla görev de siz gençlere düşüyor. Biz hem merkezi idare hem de belediye olarak sizler için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Bundan sonra desteklerimizin artarak devam edeceği noktasında yine söz veriyoruz. Eğitime verdiği desteklerden dolayı başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.