Silivri belediyesinden yoğun kar mesaisi

Silivri Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme yönelik yardım koordinasyonunun yanı sıra Silivri’deki kötü hava koşulları ile de mücadelesini sürdürüyor. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, ilçede dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan kar yağışının etkilerini azaltmak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına büyük bir çalışma başlattı. Afet Koordinasyon Merkezinin yanı sıra; Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarından oluşan yaklaşık 250 personel, 95 araçla karla mücadele çalışmaları gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Merkezine gelen 215 ihbar sonuçlandırılırken, yolda kalan 8 araç tahliye edildi ve 5 kişiye konaklama imkânı sağlandı. Silivri’nin 35 mahallesinde yapılan yol temizleme ve tuzlama çalışmaları kapsamında ise cadde ve sokaklara 400 ton tuz döküldü. Veteriner İşleri Müdürlüğü ise 6 araç ve 12 personel ile ilçede bulunan mama odak noktalarına sokak hayvanları için 400 kg kuru mama ve yemek bıraktı. Silivri Belediyesi çağrı merkezine ait 444 20 47 iletişim numarasına gelen talepler 24 saat esasına göre değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmaya devam ediyor.

BAŞKAN YILMAZ: “GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ!”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gerekli tüm hazırlıkları yaparak teyakkuza geçtiklerini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Henüz kar yağışı başlamadan önce kar küreme, tuzlama ve ilkyardım araçlarımızı gerekli yerlere konumlandırdık. Kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinden itibaren gelen ihbarları sonuçlandırdık. Yolda kalan araçları kurtararak konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da ihtiyacını giderdik. Silivri Belediyesi olarak bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ilçemizde etkili olan kötü hava şartları ile mücadele ediyoruz. Ben ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Silivrili hemşehrilerimiz acil bir durum olduğunda 7/24 bizi arayabilirler. Yoğun kar yağışıyla mücadele etmek için görevimizin başındayız!” dedi.

