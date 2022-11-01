Silivri Belediyesine Altın Karınca'da ödül

İyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Altın Karınca ödülleri sahiplerini buldu.



Silivri Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen ve 375 projenin değerlendirildiği Altın Karınca 2022 ödüllerinde, Yerel Kalkınma kategorisinde “Tarımsal Üretim Her Yerde, Bir Karış Toprakta da Olsa” projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü.