Silivri Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 350 milyon TL

Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Tek gündem maddesi ile toplanan mecliste 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe görüşmesi yapıldı. Başkan Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, 2023 yılı tahmini bütçesine ilişkin birer konuşma yaptı. Konuşmalar ve okunan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun ardından yapılan oylama ile 2023 yılı için oluşturulan TL tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılında 725 milyon TL olan bütçenin yüzde 86,21 artışla 1 milyar 350 milyon TL öngörülmesi dikkatlerden kaçmadı.

“TEMEL İLKEMİZ İSRAFI ÖNLEMEK VE GELİRLERİMİZİ ARTIRMAKTIR”

2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçeye ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Önceki bütçelerde olduğu gibi bu bütçenin de hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu bütçenin kabulüne katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen değerli meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk yılda sizlere sunduğumuz ‘2020-2024 Stratejik Plan’ hedefleri doğrultusunda hazırladığımız 2020 ve 2021 yılı bütçelerimiz başarı ile uygulanmış, dünya ve ülkemiz ekonomisinde cereyan eden birtakım mücbir sebepler neticesinde ek bütçe yapmak zorunda kaldığımız 2022 yılı bütçemizde geride bıraktığımız 9 aylık süredeki uygulama sonuçlarına bakıldığında başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. Hazırladığımız ve takdirlerinize sunduğumuz bütün bütçelerimizde temel ilke, mali disiplini sağlamak ve israfı önleyerek tasarrufları ve gelirlerimizi artırmak olmuştur. 2023 yılı bütçemiz de bu temel ilkeler üzerine oluşturulmuştur. Kaynakların doğru kullanılması, israftan kaçınma ve tasarrufa önem verilmesi ile hizmetlerde de bir aksaklık olmadan yerine getirilmesinin mümkün olduğu, 2020 yılı bütçemizin yüzde 11,28 oranında 33,7 milyon TL, 2021 bütçemiz ise yüzde 22,71 oranında 80,2 milyon TL gelir fazlası verilmiş olmasıyla görülmektedir. Müteahhitlik işlemlerinde kurum çıkarlarının gözetilmesi, alımların en uygun fiyatlarla yapılması, kiralama işlemlerinde piyasa şartlarına dikkat edilmesi, belediye mülklerinin kiralarının ve yıllarca ihmal edilmiş ecrimisil bedellerinin reel rakamlara getirilmesi, Kent Bilgi Sistem taraması ile yapılan sorgulamalar kapsamında kayıt dışı mesken ve parsellerin sisteme dâhil edilmesi ve birçok alandaki titiz uygulamalar ile Silivri Belediyesinin gelirleri artırılmış ve daha çok hizmet etme imkânı yaratılmıştır. ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak adlandırdığımız bir anlayışla ve denk bütçe hedefi ile hazırlanmış olan 2022 bütçemizin büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında artarak 445 milyon TL olması öngörülmüştür. Cari harcamalarda azami ölçüde tasarrufa, yatırımlarda ise azami ölçüde artışlara yer verilen 2022 yılı bütçemizle sokak iyileştirmeleri, yeni park ve bahçeler, spor alanları, açık-kapalı pazar yerleri, yeni yollar, sağlık tesisleri, Gençlik ve Kültür Merkezi, Kütüphane gibi birçok yatırım planlanmış ve uygulamalar yapılırken, dünyadaki gelişmelerin tetiklediği ekonomik hayattaki fiyat artışlarının yaşanması ile maliyetlerde ortaya çıkan artışlar neticesinde ‘ödeneği gösterilmeyen harcamalar yapılamaz’ şeklindeki bütçe tekniğinin bir zorunluğu olarak ek bütçe yapılması gerekmiş ve meclisimizin uygun görmesi neticesinde 280 Milyon TL ilave ile 2022 bütçemiz 725 milyon TL olarak revize edilmiştir.” dedi.

“SİLİVRİ BÜYÜYOR VE GELİŞİYOR”

Konuşmasını sürdüren Başkan Yılmaz, “2018 yılında 553, 2019 yılında 330, 2020 yılında 890, 2021 yılında 1.874, 2022 yılının 8 aylık dilimde ise 1.974 adet yeni yapı ruhsatı verilmiş olması bize bir şeyi net olarak göstermektedir. O da şudur; Silivri büyüyor ve gelişiyor. Büyüyen ve gelişen Silivri’de yaşayanlara layık olduğu hizmetleri sunabilmek için belediyemizin insan kaynakları, araç gereç ve sair alt yapısının da güçlendirilmesi kaçınılmazdır. İhtiyaç duyulan hizmetler ve bunun karşılığı kaynaklarda, azami ölçüde duyarlı ve dikkatli davranılarak hazırlanan aynı zamanda büyüklük itibariyle bir ilk olan 2023 yılı bütçemiz 1 milyar 350 milyon TL olarak sizlere sunulmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere söz konusu bu bütçemizin 522 milyon 989 bin TL’lik kısmı yatırımlar için öngörülmüştür. 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçemiz, her geçen gün büyüyen, gelişen ve cazibe merkezi haline gelerek İstanbul’un parlayan yıldızı olan Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi. Başkan Yılmaz daha sonra tablolar dahilinde mali performans programının ve bütçenin sunumunu yaptı.

BALCIOĞLU: “SİLİVRİ’YE HİZMET İÇİN BÜTÇEYE OLUMLU OY VERECEĞİZ”

Bütçe üzerine siyasi partilerin konuşmaları bölümünde aleyhte söz alan CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, “Hepimizin bildiği gibi ülkemiz ekonomik açıdan çok zor günlerden geçmektedir. Bu kriz nedeniyle devlet kurumları, yaptığı ihalelere rağmen iş yaptıracak şirket bulamaz hale gelmiştir. Buna örnek vermek gerekirse Silivri Belediyemizin gençlik merkezi projesi. Birkaç kez ihale yapılmasına bu proje için bir yüklenici firma bulunamamıştır. Geçtiğimiz yıla göre Silivri Belediyesinin tahmini bütçesinde ciddi bir artış vardır. Artırılan bütçe ile katma değer sağlayacak ciddi projeler yapılacaksa bu artış kıymetlidir. Ancak sadece enflasyondan korunmak için böyle büyük bir artışa ihtiyaç duyuluyorsa bu tablo bizlere geleceğimizle ilgili güzel bir resim çizmemektedir. Biz CHP Grubu olarak Silivri’ye kazandırılacak her yatırımın yanında olmaya devam edeceğiz. Silivri ve Silivri’de yaşayan hemşehrilerimize hizmet edilmesi anlamında bu tahmini bütçeye destek olacağız ve eleştiri hakkımızı saklı tutmak koşuluyla bütçeye olumlu oy vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

BARLAS: “BÜTÇENİN HAYIRLI HİZMETLERDE KULLANILMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Sami Barlas, “Bütçemizin hazırlığında emeği geçen tüm Silivri Belediyesi çalışanlarına ve Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Tahmini bütçemizin 2023 yılında Silivri’ye ve Silivrili hemşehrilerimize hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

AŞKIN: “YAPILANLAR YAPILACAKLARIN TEMİNATIDIR”

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, “Silivri Belediyesi MHP iktidarında 3. bütçesini hazırlayarak meclisimize ve halkımıza sundu. Geçmiş bütçelerin gerçekleşme oranlarına ve Silivri’mize yapılan hizmetlere baktığımızda 2023 yılı performans programı ve bütçesinin başarısından kimsenin şüphe duymayacağı açıktır. Zira yapılanlar yapılacakların her zaman teminatıdır. CHP Grubu’nun performans programı ve bütçeye ilişkin yaptığı eleştiriler başarılı bir belediye yönetimini hazmedemediklerinin bariz bir göstergesidir. Göreve başladığı günden bugüne kadar ülkemizin ve Silivri’mizin geçirdiği doğal felaketler ve salgın hastalıklar dahil olmak üzere tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştirdiği başarılı yönetim için Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. MHP Grubumuz adına 2023 yılı bütçesi ve performans programının Silivri’miz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.