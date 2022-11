Silivri belediyesinin arıcılık kursunda sertifika heyecanı yaşandı

TAKİP ET

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların bilinçli üretime teşvik edilmesi ve Silivri’nin bir üretim kenti olması adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirilen Arıcılık Kursunda 123 kursiyere eğitim verildi. 11 Mayıs 2022’de başlayarak 18 Haziran 2022 tarihine kadar devam eden program kapsamında kursiyerler, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Oskay eğitmenliğinde 72 saatlik uygulamalı, teorik ve pratik ders gördü. Arıcılık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 123 kursiyer için Yaşar Kemal Sergi Salonunda sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan tören yapılan konuşmalarla devam etti.

OSKAY: “ÜLKEMİZDE UYGULAMALI ARICILIK KURSLARININ SAYISI ÇOK AZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Oskay, “Değerli Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ve Silivri Belediyemizin çalışanlarına bal arılarına ve arıcılığa verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Bal arıları bizim için çok özel canlılar. Bitkilerle aralarında karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki var. Bu ilişki sayesinde zirai ürünlerin veriminin ve kalitesinin artmasını sağlıyorlar. Bunun yanında bizlerin sağlıklı ürünlerle beslenmesini de sağlıyorlar. Son yıllarda apiterapi denen bir disiplinle artık arı ürünleri bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Dünya artık, bal arıları olmadan yaşanamayacağını kabul etmiş durumda. Silivri Belediyesi iş birliğiyle verdiğimiz Arıcılık Kursu, 72 saatlik uygulamalı bir kurstu. Ülkemizde uygulamalı arıcılık kurslarının sayısı çok az. Çünkü altyapı buna uygun değil. Silivri Belediyemizin arılığı var, orada sınıfları var. Hem teorik hem pratik açıdan uygulamanın yapılabileceği bir ortamda kurs vermek benim için çok güzeldi. Bu kursların devam etmesini diliyorum.” dedi.

“TARIM KONUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMALARA İMZA ATAN BİR BELEDİYEYİZ”

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak, uygulamalı arıcılık kursunun verildiği ender belediyelerden bir tanesiyiz. Ayrıca tarımla ilgili yapmış olduğu yatırımlarla da Türkiye’de kapsamlı çalışmalara imza atan bir belediyeyiz. Türkiye’de Tarım Lisesi olan tek belediyeyiz. Tarımsal Üretim Araştırma Merkezimizde (TÜRAM) üretime dayalı ve yerli, milli Türk tohumlarının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz satın alma yaparak tohum ve fide dağıtmıyoruz. Tıpkı Silivri’nin çiftçileri gibi üreterek, alın terimizi, emeğimizi ve yüreğimizi bu topraklara vererek üretiyoruz. Ürettiklerimizi de çiftçilerimizle, hayvancılarımızla ve zirai işlerle uğraşan köylülerimizle paylaşıyoruz. Bu yıl Silivri Belediyesinin ayni olarak yaptığı yardımların ekonomik değeri 25 milyon TL’yi buldu.” ifadelerini kullandı.

“BURADAKİ AMACIMIZ ARICILIĞI ÖZENDİRMEK”

Silivri Belediyesinin tarımsal üretim ve yerli, milli Türk tohumculuğu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğim ilk günde TÜRAM’ı ziyaret etmiştim. Bugün o uygulamalı derslerin yapıldığı arı kovanları baş aşağı ve hepsi bir yere dağılmış şekildeydi. Bunun kabul edilemez olduğunu söyledik. TÜRAM’ın iğneden ipliğe her şeyinin askeri disiplinle, pırıl pırıl ve muntazam şekilde üreten bir yer olması için ilk günden itibaren çok çalıştık. Burada her yıl 500 kg. civarında bal üretiyoruz. Buradaki amacımız arıcılığı özendirmek ve arıcılığın Silivri’de çok rahat bir şekilde yapılabileceğini ifade etmek. Bu konu daha önce ıskalanmış belki de görülememiş. Silivri’de daha çok arpa, buğday, yulaf, ayçiçeği ekimi yapılıyor ve arıcılık ötelenmiş bir meslek. Özellikle orman köylerimizde ve çeperdeki köylerimizde arıcılık doğru yapıldığında, gençlerimize ve kadınlarımıza getirisi çok yüksek olabilir. Bu nedenle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine bu iş birliği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Namık Kemal Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir iş birliği daha var. Özellikle ayçiçeğinde yerli ve milli tohum kullanımı yok denecek kadar az. Tamamı İsrail ve Avrupa Birliği ülkelerinin tohumları. Bunu kırabilmek için Silivri Belediyesi olarak, ‘Siz Türk tohumculuğu için ne yapabilirsiniz?’ diyenlere inat, Hz. İbrahim’i yakacak ateşe su taşıyan karınca misali çalışmaya devam ediyoruz. 2 yıl önce Tekirdağ Kalkınma Ajansı, Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Silivri Belediyesinin içerisinde bulunduğu bir proje ile TÜRAM’da 8 tane yerli ve milli ayçiçek tohumunun demo ekimlerini yaptık. Oradan aldığımız sonuçlarla bu yıl 1.200 dönüm arazimize yerli, milli Türk ayçiçek tohumu ektik. Hasat ettik ve buradan elde edeceğimiz ürünlerle üreteceğimiz 100 bin litre ayçiçek yağını, 5’er kiloluk dilimlerle 20 bin aileye ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılında, 2023 paket yerli, milli Türk ayçiçek tohumunu da bedelsiz bir şekilde Silivri’nin çiftçisine dağıtacağız. Üreticilerimiz her bir paket ile 15 dönüm yer ekebilecekler. Üretmeye, yerli ve milli Türk tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi dile getiriyor; bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz konuşmasının ardından eğitmen Dr. Devrim Oskay’a teşekkür plaketi takdim ettik. Ardından Başkan Volkan Yılmaz, Dr. Devrim Oskay, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan ve TÜRAM Lisesi Müdüresi Mualla Varlıoğlu kursiyerlere sertifikalarını verdi. Program yapılan toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.