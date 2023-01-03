Silivri Belediyesinin denetim komisyonu üyeleri belli oldu

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı ocak ayı toplantısının 2. gündem maddesinde “Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili MHP’li Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler ve CHP’li Meclis Üyesi Gökhan Yonat’tan oluşan 3 kişilik bir Tasnif Komisyonu kuruldu. Tasnif Komisyonu tarafından Denetim Komisyonu üyeliğine; MHP’den Sultan Aşkın, AK Parti’den Kenan Değdaş ve Mustafa Çolakoğlu, CHP’den ise Lütfü Vardar ve Bora Balcıoğlu aday gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Sultan Aşkın 28, Kenan Değdaş 24, Bora Balcıoğlu 28, Lütfü Vardar 27, Mustafa Çolakoğlu 22 ve Gökhan Yonat 1 oy aldı. Sonuçlara göre Sultan Aşkın, Kenan Değdaş, Mustafa Çolakoğlu, Bora Balcıoğlu ve Lütfü Vardar, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

“DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM”

Denetim Komisyonu oylamasıyla ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Denetim Komisyonu gerçekten çok önemli bir komisyon. Komisyonumuz tarafından bir önceki yılda yapılan iş ve işlemlerin hukuka, yönetmeliklere ve yasalara uygun olup olmadığı, hakkaniyetli yapılıp yapılmadığı gözden geçirilerek bir rapor düzenleniyor. Denetim Komisyonu üyeleri gerçekten de kılı kırk yaran bir denetim gerçekleştiriliyor. Ben, komisyona seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyor ve şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.

