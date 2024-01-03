Silivri belediyesinin denetim komisyonu üyeleri belli oldu

Silivri Belediye Meclisi 2024 yılı ocak ayı toplantısının 2. gündem maddesinde “Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulmasının görüşülmesi.” vardı. Gündem maddesiyle ilgili MHP’li Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çolakoğlu ve CHP’li Meclis Üyesi Gökhan Yonat’tan oluşan 3 kişilik bir Tasnif Komisyonu kuruldu. Tasnif Komisyonu tarafından Denetim Komisyonu üyeliğine; MHP’den Sultan Aşkın, AK Parti’den Mustafa Çolakoğlu ve Yasin Gören, CHP’den ise Mehmet Yönet ve Lütfü Vardar aday gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Sultan Aşkın 28, Mustafa Çolakoğlu 27, Yasin Gören 26, Mehmet Yönet 28, Lütfü Vardar 28, ve Sefer Ölçer 1 oy aldı. Sonuçlara göre Sultan Aşkın, Mustafa Çolakoğlu, Yasin Gören, Mehmet Yönet ve Lütfü Vardar, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

“DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİMİZ ZOR BİR GÖREV İFA EDECEKLER”

Denetim Komisyonu oylamasıyla ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Denetim Komisyonu üyelerimiz zor bir görev ifa edecekler. Her zaman yapılan işlemlerin denetlenmesi çok önemlidir. Komisyonumuz tarafından bir önceki yılda yapılan iş ve işlemlerin hukuka, yönetmeliklere ve yasalara uygun olup olmadığı, hakkaniyetli yapılıp yapılmadığı gözden geçirilerek bir rapor düzenleniyor. Denetim Komisyonu üyeleri zor ama anlamlı bir denetim gerçekleştirecek. Komisyona seçilen arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyor ve hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.