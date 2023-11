Silivri belediyesinin hizmetleri saymakla bitmiyor

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı kasım ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden ve gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri genelindeki hizmetlerle ilgili kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, Silivri’ye değer katacak olan yeni projeler de vardı.

“SİLİVRİ’NİN TARIM KENTİ PARAMETRESİNİN ISKALANMAMASI GEREKİR”

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilk günden itibaren Silivri'nin bir tarım kenti olduğunu, tarım kenti parametresinin ıskalanmaması gerektiğini, turizm, tarım ve sanayi üçgeninde Silivri'nin doğru planlanarak, doğru bir gelişmeyle yoluna devam etmesi gerektiğini ifade ettik. Tarıma, hayvancılığa, tarımsal üretime ve yerel kalkınmaya son derece önem verdiğimizi her fırsatta söyledik. Bu doğrultuda Sayalar’da üretilen kırmızı biberin işlenerek, toz biber haline getirip satılmasının gelir getirici bir çalışma olacağını ifade etmiştik. Bugün biberin kilosu 20 TL iken toz biberin kilosunun 200 TL’nin üzerinde olduğunu hep beraber biliyoruz. Sayalar’daki hanımefendilere İlçe Tarım Müdürlüğümüzle beraber, onların atalık tohumlarından elde edilen fideleri üretilip o fideleri de hanımefendilere dağıtmıştık. Fide dağıtım töreninde 200’ün üzerinde Sayalar’da yaşayan hanımefendi vardı. Silivri Belediyesi olarak fideleri dağıtıyoruz ve toz biberlerinizi alım garantili bir şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz diye söz vermiştik. Ayrıca hem yurda duyurulması hem de Sayalar kırmızı biberinin reklamının ve tanıtımının yapılması adına bir biber şenliği düzenleyelim demiştik. Verdiğimiz sözü tutarak Sayalar’da birçok yapılan organizasyondan çok daha kalabalık bir festival ve üretim şenliği şeklinde bir organizasyon yaptık. O gün neredeyse Sayalar’da üretilen tüm kırmızı biberler satın alındı. Sayalar Biber Şenliği’nin yanı sıra Sayalar Meydan Düzenlemesi, Sayalar Park Alanı, Sayalar 30x50 Halı Saha ve Soyunma Odalarını, Sayalar Mahalle Evimizi ve Sayalar Sağlık Evi gibi birçok hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Mera alanlarının ıslahı ile ilgili imece usulü bir çalışma yürütüyoruz. Kavaklı’da bu çalışmanın demosunu yaptık. Kavaklı’daki köylülerimiz traktörleriyle, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz tohumlarıyla, Silivri Belediyesi de iş makinaları bu çalışmayı gerçekleştirdi. Silivri Belediyesi olarak kaba yem ihtiyacı olan ve kaba yeme dönüşen otların balyalama maliyetini karşıladık. Geçen yıl bu uygulamayla 5.000 adet ot balyası aldık. Şu an ot balyalarının tanesi 200 TL’dir. 5.000 adet ot balyasıyla çarptığınızda 10 milyon TL’lik bir hasılat demektir. 120 dönümlük bir alanı ıslah ettik. Bu alan ot içindeydi ve kayalıklar vardı. Silivri Belediyesi çalışmaları 250 dönüm mera alanında devam ettirerek greyderleri ve dozerleriyle ıslahının altyapısını bitirdi. Köylülerimiz şimdi yerin hazırlanma işlemi ve 9 çeşit otun toprakla buluşturma işlemlerini yapıyor. Kavaklı’daki hayvancıları ihya edecek bir mera projesini de bitirmek üzereyiz. Ben hem İlçe Tarım Müdürlüğüne hem de Kavaklı’da bu iş birliğiyle bize elini uzatan köylü kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan da Büyükçavuşlu’daki köylü ve çiftçilerimize bir çağrım olsun. Piknik alanına giderken o bölgede bir 500 dönümlük bir mera alanı var. Oranın ıslah çalışmasının yapılması gerekiyor. Silivri Belediyesi olarak bu bölgenin ıslah edilmesi konusunda teklifimizi yineliyoruz” dedi.

“HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Silivri Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu sağlık yatırımlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak her şeyin başı sağlık diyoruz. 112 Acil İstasyonları ve sağlık ocaklarıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Şu an Değirmenköy’de, Silivri Belediyesi ve hayırsever Adil Salman beyefendinin iş birliğiyle bir 112 acil istasyonumuzun binası ve tefrişatı bitmek üzere. Önümüzdeki hafta içerisinde Değirmenköy’e ve Değirmenköy bölgesine hizmet edecek 112 Acil İstasyonu daha hizmete girmiş olacak. Yenimahalle’de 7 hekimli bir sağlık ocağımız bitmek üzere. 15 gün içerisinde açılışı planlanıyor. Hemen onun yanı başında arsası Silivri Belediyesine ait alana 2 üniteli bir 112 Acil İstasyonunun binasını da Silivri Belediyesi olarak yaptık. 10 gün içerisinde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Yine Fenerköy’ de mahalle halkımıza hizmet verecek dev bir tesisin açılışına gün sayıyoruz. Kadir Topbaş döneminde yapılan futbol sahamızın eksiklerini tamamladık. Soyunma odaları ve tribünleri yoktu. Fenerköy’de içerisinde 4 takımlı soyunma odası olan, amatör maçların oynanacağı standartlarda 450 kişilik tribünü ve çevre düzenlemesi, ebe evi, sağlık evi, mahalle evi, kapalı pazar ve etkinlik alanı, otopark alanı, spor ve park alanlarından oluşan dev bir millet bahçesinin ve spor kompleksinin açılışını çok kısa sürede yapacağız. Çanta Mahallesi’nde yaklaşık 10.000 metrekare alan üzerinde yapımını gerçekleştirdiğimiz düğün yeri, etkinlik alanı, dinlenme alanı, mesire yerleri, çocuk oyun parkları ve fitness alanları olan Atatürk Parkının açılışını coşkuyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde parkımıza 50 metre mesafede olan basketbol sahalarının, tenis kortunun, voleybol sahasının ve futbol sahasının olduğu bir spor tesisimizin de açılışını yapacağız. Gümüşyaka Mahallesi’nde içerisinde spor sahaları, oyun alanları, spor grupları, kamelyalar ve dinleme alanlarının bulunduğu 3 adet parkımızın açılışını aynı gün yaptık. Adsız Nefer, Canpolat ve Cahit Arz sokaklarımızda yapılan 3 parkımız Gümüşyaka mahallemize çok yakıştı. Gelecek günlerde bu parklarımıza isim verme çalışmasını beraberce yapacağız. Cumhuriyet Mahallesi’nin ihtiyacı olan İlyas Yılmazer Sokak üzerinde bulunan parkın açılışını gerçekleştirdik. Yine köylere yapılması gereken çalışmaları ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Büyükkılıçlı Mahallesi’nde spor tesisleri, park ve mahalle evimizi yaptık. 112 Acil İstasyonunun yanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) itfaiye merkezi ara istasyonu yapılması konusunda bir tahsis yapmıştık. Buraya hemen bir itfaiye merkezi yapılacak ve o itfaiye merkezinin de yanına köylü pazarını ilave ederek Büyükkılıç’daki üreticilerin, kadınların ve gençlerin aktivitelerini yapabilecekleri bir kompleksi kazandırmış olacağız. Fatih Mahallesi’nde depremden dolayı boşaltılan bir sağlık ocağımız vardı. 5 hekimli Şefika & Necati Zafer Aile Sağlık Merkezinin temelini attık. İnşallah 3 ay içerisinde de 5 hekimde sağlık ocağının açılışını yapacağız” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Sosyal belediyecilik anlayışına vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi dezavantajlı gruplara hitap edecek ve sosyal belediyecilik yapacak demiştik. ‘Kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olacağız’ demiştik. Nerede garip, yetim, düştün, öksüz ve dezavantajlı bir grup veya kişi varsa ona ulaşmak en temel vazifemiz demiştik. İddia ediyorum İstanbul'un belki de Türkiye'nin belediye eliyle yapılan en donanımlı ve en kapsamlı engelsiz yaşam merkezinin açılışını yaptık. Ama her zamanki gibi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki arkadaşlar açılışımıza katılmadılar. Buradan onlara sistemlerini belirteyim. Bu yaptığımız açılış Silivri’de yaşayan otizm, down sendromlu ve zihinsel engelli çocuklara ve onların ailelerine sosyal anlamda giyim, gıda, aşevi, ücretsiz dershane ve ücretsiz dil okuluna varana kadar dev bir kompleksi açtık. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanvekili Fehi Yıldız, geçmiş dönem milletvekilleri, çok sayıda bürokratın katıldığı bir açılış töreni oldu. Her şeyden önemlisi engelli bireylerin ailelerinin gözlerindeki mutluluğa şahit olduğumuz benim en keyif aldığım ve en mutlu olduğum açılışı gerçekleştirdik. 15.000 metrekare alanda 10.000 metrekare kapalı alanı olan içerisinde pedagog, fizyoterapist, aile danışmanı ve özel eğitimli çocukların rehabilitasyonunda görevli yetkin arkadaşlarımızın bulunduğu dev bir kompleks olacak. İçerisinde mutfak atölyesinden konuşma terapisine kadar her alanda eğitimler verilecek. Bölgede yaşayan bütün vatandaşlarımızı hizmetlerden ücretsiz bir şekilde faydalandıracağız. Yine tesisin içerisinde ergoterapi alanıyla otistik çocuklarımızın hayata hazırlanması, motor gelişimlerinin tamamlanması ve onların sosyalitesinin artırılmasıyla ilgili çok önemli bir tesisi Silivri’yi kazandıracağız. Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi içerisinde de bir engelsiz mola bölümü var. Bunu çok ama çok üzülerek belirtmek istiyorum ki, özellikle zihinsel engelli çocuklarımızın ebeveynleri çocuklarının onlardan önce vefat etmesi için dua ediyorlar. Çünkü çocuklarından önce vefat ederlerse o çocuklara kimsenin bakamayacağı için endişe ediyorlar. Silivri Belediyesi olarak o annelerin en azından çarşıya, pazara, kuaföre, güne, düğüne ve derneğe gidebilecekleri randevuyla çalışan ve 3 saat zihinsel engelli çocuklarını bırakabilecekleri bir engelsiz mola hizmetini de burada vereceğiz. Onun için ben bir kez daha hayırseverlerin korunup kollanmasını, onların şaibe altında bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, hayır hasenat işleyen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Küçük bir projeyle yola çıkıp İstanbul'un ve Türkiye'nin en donanımlı tesisiyle sonuçlanan bu proje için Nakipoğlu ailesine özellikle şükranlarımı ve minnet duygularımı Silivri'de yaşayan herkes adına iletmek istiyorum. Silivri Belediyesi olarak bazı gruplar tarafından eleştirilsek bile sosyal belediyecilik anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’YE DEV BİR MİLLET BAHÇESİ DAHA GELİYOR”

Silivri’deki yeni projelerle ilgili bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Yeni Mahalle’de Boğluca Gezi ve Dinlenme Alanı Projelerimiz var. Yaklaşık 150.000 metrekare rekreasyon alanının çok büyük bir bölümünü Silivri Belediyesi eliyle bitirmiş bulunmaktayız. Projemiz 10.000 metrekare alanda içerisinde basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, futbol sahası, dinlenme alanları, çocuk parkları, yeşil alanları, gezi alanları, piknik alanları, 1.500 metrekarelik göleti, her şeyden önemlisi kimseye kiraya verilmeden ve ihaleye çıkmadan belediyenin eliyle işletilecek çok güzel bir tesisi Silivri’ye katacağız. Tesisin karşısındaki Orman İşletme Şefliğinin olduğu bölümün de tamamının rekreasyonunu bitiriyoruz. Spor Adası Projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Silivri yeşile verilen önem açısından İstanbul'da en başta gelen ilçe olacak. Millet Bahçesi projemiz devam ediyor. 38.000 metrekare yeşil alanda inşa edilecek olan projemizin, müteahhitler tarafından son işlerinin bitirilmesini bekliyoruz. Silivri Belediyesi eliyle işletilecek olan projenin bakımı, güvenliği, bahçıvan hizmetleri ve kafeteryası sosyal belediyecilik anlayışıyla İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek. Üst katı da bir kütüphane ve etüt merkezi olacak. Millet Bahçesinin yanı başında Cumhuriyetimizin 100. yılında hükümet konağımız bitmek üzere. Çok yakın bir zamanda hükümet konağımızın açılışını yapacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen Varnalı Caddesi’nin başında 100 tane çınarımızı toprakla buluşturduk. Sembolik olarak 9 tane fidanı açılış için ayırdık. 9 çınarı da açılış günü beraber dikeceğiz. Silivri’mizin kanayan yarası Murat Çeşme Piknik Alanı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karayollarına ait bir alanda vatandaşımıza çok uygun bir şekilde hizmet etmeyen bir bölgede yer alıyor. Karayollarıyla bir protokol marifetiyle içerisinde ticari bir aktivite yapmamak şartıyla Silivri Belediyesi olarak orayı protokolle devraldık. Ağaç budama ve projelendirme işlemine başladık. Silivri'deki çocukların eğitim görecekleri, eğitim parkurlarında gençlerin eğlenebileceği, hanımefendilerin piknik yapabilecekleri, ücretsiz Silivri Belediyesi eliyle işletilen bir mesire ve eğitim alanını Silivri’mize kazandıracağız. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi sakinleri bu projeyi dört gözle bekliyorlardı. Çamlık Mahallesi’nde Millet bahçesi çalışmamız devam ediyor. Tapunun İstanbul Üniversitesinden Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığına geçmesini bekliyoruz. Geçtiği takdirde 40.000 metrekarelik dev bir Millet Bahçemiz daha olacak” dedi.