Silivri Belediyesinin tarım projesi için İtalya'da toplantı düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın tarım vizyonu doğrultusunda yapılan başvuru ile Silivri Belediyesinin Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında 134.324 euro hibe almaya hak kazandığı, 2021-1-TR01-KA220-ADU-000029357 numaralı Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi (Women Emprowerment In Agricultural Cooperatives) projesinin ikinci toplantısı düzenlendi. İlk toplantısı 21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Silivri’de yapılan projenin ikinci toplantısı ise 15-16 Aralık 2022 tarihlerinde İtalya’nın Bari kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman, Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Özdemir, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emine Yılmaz, SYGD Ankara’dan Merve Yılmaz, Legakoop Puglia Kooperatifler Birliği Başkanı Carmelo Rollo, İspanya Agaca’dan Sara Alarcon, İtalya Legacoop Puglia’dan Katia De Luca ve ekibi katıldı. Toplantıda tüm ortaklar proje hakkında yaptıkları çalışmaları detaylı bir şekilde paylaştı. Projenin üçüncü toplantısı İspanya’da, dördüncü toplantısı ise Ankara’da gerçekleştirilecek.

ROLLO: “BU PROJE KADIN KOOPERATİFLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi projesi toplantısında konuşan Legacoop Puglia Kooperatifler Birliği Başkanı Carmelo Rollo, “İtalya ve Avrupa’da çok büyük bir kooperatif birliği ile çalışıyoruz. Bu proje bizim için tarımsal kooperatiflerde dijital yeterliliğin sağlanması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi açısından oldukça önemli. Sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk duyuyor ve bir arada olmamızın bizim için şans olacağını düşünüyoruz. Yalnız olursak bir şansımız olmaz ama birlikte olursak bazı şeyleri geliştirebiliriz.” dedi.

