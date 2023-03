Silivri belediyesinin tarım projesi için Polonya'da toplantı düzenlendi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ‘Tarım Kenti Silivri’ vizyonu doğrultusunda yapılan başvuru ile Silivri Belediyesinin Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri kapsamında hayata geçirdiği ve 216.840 euro hibe almaya hak kazandığı 2021-1-TR01-KA220-VET-000029507 numaralı, ‘İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleği Eğitim Perspektifi’ (An Innovative VET Perspective on Agriculture for Climate Change Adaptation) isimli projenin 2. ulusötesi toplantısı düzenlendi. Polonya’nın başkenti Varşova’da ‘The Polish Farm Advisory and Training Centre’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Aslı Uçman, Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mualla Varlıoğlu, Namık Kemal Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Konukcu, İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Levent Şaylan ve Doç. Dr. Barış Çaldağ, Avusturya Boku Üniversitesinden Vladana Vidric ve Christina Paulus, Polonya’dan Zebrowska Daria, Wictoria Magduak ve Ewa Bajmo katıldı. Toplantıda her kurumun görevleri dahilinde hazırladığı eğitim müfredatlarının sunumları yapıldı ve daha sonra yapılacak çalışmalar planlandı.

PROJENİN YOL HARİTASI BELLİ OLDU

‘İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleği Eğitim Perspektifi’ isimli projenin 3. toplantısı Avusturya Boku Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Bu toplantının ardından Avusturya ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesine gelerek çalışma yapacak. Daha sonra Silivri Belediyesi, Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte Polonya’daki eğitim programına katılacak. Projenin son toplantısı ise Çekya’da gerçekleştirilecek. Ardından üniversitelerdeki hocaların çalışmalarıyla üreticilere ve öğrencilere iklim değişikliği, tarımsal meteoroloji, arazi ve su kaynaklarının doğru kullanımı ile ilgili eğitimler ve toplantılar düzenlenecek. Proje son aşamaya geldiğinde bu eğitimlere ve yapılacak tarım oyununa dijital platformdan herkes ulaşabilecek.