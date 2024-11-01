Silivri BİLSEM'den okul binası talebi

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda ilçemize Türkiye ikinciliği gururu yaşatan Silivri BİLSEM öğrencilerinin maalesef okul binası yok. Öğrenciler, Semizkumlar Mahallesi'nde hizmet veren İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu binasında kendilerine ayrılan dersliklerde eğitim görüyor. Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Akkaya, ulaşım ve güvenlik sıkıntısı çeken öğrencilerin seçilmiş olmalarına rağmen ayrılmak zorunda kaldığını paylaştı. Akkaya, gazetemiz aracılığıyla yetkililere bina taleplerini iletti.

AKKAYA: ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİ ZOR DURUMDA

Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Akkaya, gazetemize yaptığı özel açıklamada şu ifadelerine yer verdi: “Silivri BİLSEM'in kendi okul binasına sahip olmaması nedeniyle, İrfan Sırdaş AEV Ortaokulu eğitim gören çocuklarımız ve aileleri maalesef çok zor durumda.

ULAŞIM SIKINTISI

Şu anda Silivri BİLSEM, şehir merkezinden oldukça uzakta ve ulaşımın zor olduğu başka bir okul binasında eğitim faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Özellikle köylerden gelen velilerimiz için bu durum ciddi bir sıkıntı yaratmakta; hem ulaşım sağlamakta zorlanmakta, hem de çocuklarını beklemek için saatlerce kalabilecekleri bir alan olmamaktadır.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDA

Bildiğiniz gibi, BİLSEM'ler hafta içi normal okul saatleri dışında ve hafta sonu eğitim veren kurumlardır. Bu nedenle ders çıkış saatleri genellikle 19.00-19.30'u bulmaktadır. Okulun bulunduğu bölgenin ıssız olması ve ulaşım imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle, bu saatlerde çocuklarımızın güvenliği ciddi bir tehlike altına girmektedir.

“BAZI ÇOCUKLARIMIZ, AYRILMAK ZORUNDA KALIYOR”

Akşam saatlerinde dolmuşların nadiren geçmesi sebebiyle bazı çocuklarımız, seçilmiş ve özel eğitim hakkı tanınmış olmalarına rağmen, bu zorlu koşullar nedeniyle BİLSEM'den ayrılmak zorunda kalıyor. Eğitimine devam edenler ise büyük risklerle karşı karşıya kalıyor.

Allah korusun, bir öğrencimizin bu zor koşullar sebebiyle olumsuz bir durum yaşaması, hem bizler hem de kurumlar için telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.

“BOŞ DURUMDA BEKLETİLEN OKUL BİNASININ BİLSEM'E TAHSİS EDİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ”

Bu sebeple, sizlerden ricamız ve beklentimiz, müfettiş raporları ile de sabit olan ve hali hazırda Silivri'de boş durumda bekletilen okul binasının, Silivri BİLSEM'e bir an önce tahsis edilmesidir. Bu hem milli kaynakların israfını önleyecek hem de ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz bu özel çocuklarımızın zor koşullarla mücadele etmek zorunda kalmasını engelleyecektir.”

HÜRHABER