Silivri BİLSEM öğrencilerine olimpiyat madalyası

Silivri Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Uluslararası Amerikan Matematik Olimpiyatları’nda elde ettikleri derecelerle ilçeye önemli bir gurur yaşattı. Uluslararası arenada gösterdikleri başarıyla dikkat çeken öğrenciler için kurum bünyesinde madalya takdim töreni düzenlendi.

Madalyalar törenle verildi

Başarılı öğrencilerin madalyaları, Silivri BİLSEM Kurum Müdürü Hasan Gök tarafından takdim edildi. Törende öğrencilerin ortaya koyduğu disiplinli çalışma, azim ve matematik alanındaki yetkinlik ön plana çıktı.

Silivri’ye gurur yaşattılar

Uluslararası düzeyde elde edilen derecelerin, sadece bireysel başarı olarak değil, aynı zamanda Silivri’de bilimsel eğitime verilen önemin bir göstergesi olduğu değerlendirildi. Öğrencilerin matematiğe duyduğu ilgi ve kararlılığın, erken yaşta sağlanan doğru yönlendirme ile önemli sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Öğretmen ve velilere teşekkür

Başarıda emeği bulunan öğretmen Güllü Uzunkaya’ya teşekkür edilirken, öğrencilerin eğitim süreçlerinde yanlarında olan velilerin katkısına da dikkat çekildi. Silivri BİLSEM yönetimi, öğrencilerin bilim ve başarı yolculuğunda desteklenmeye devam edileceğini belirtti.