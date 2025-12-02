- Haberler
- Asayiş
- Silivri Botaş tesislerinde yangın ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle tesislerin boşaltıldığı öğrenildi.
