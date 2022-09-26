Silivri Bulgaristan'daki seçimler için tek yürek oldu

2 Ekim 2022 Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak Milletvekili Seçimleri için Silivri’de önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği tarafından Bulgaristan’da yapılacak seçimler öncesinde Birlik ve Dayanışma Yemeği programı düzenledi. Bulgaristan’daki Türklerin daha iyi temsil edilebilmesi, haklarının ve hukuklarının korunup kollanması için Bulgaristan’da faaliyet gösteren Hak ve Özgürlük Partisi’ne destek olunması amacıyla düzenlenen program Mega Saray Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Silivri’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları Birlik ve Dayanışma Yemeği’nde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ÇALIŞKAN: “BAŞKAN YILMAZ DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN ESİRGEMİYOR”

Programda bir konuşma yapan Silivri Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, “Son yıllarda Türk milletvekillerimizi ülkemizde çifte vatandaşlarımızla buluşturduk. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Ramazan ayında Bulgaristan’da 3 iftar daveti düzenledik. İkili ilişkilerimiz açısından da çok anlamlı oldu. Bu geceyi düzenleyerek bizleri buluşturan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. 2 Ekim’de hepinizi oy kullanmaya davet ediyoruz.” diye konuştu.

YILMAZ: “2 EKİM’DE HEP BERABER SANDIĞA GİDELİM”

Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “2 Ekim 2022 Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak olan Milletvekili Seçimleri öncesinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bizler Anavatan Türkiye olarak bütün dikkatimizi Bulgaristan’da yapılacak ve oradaki Türk Müslüman milletvekili sayımızı belirleyecek olan seçime vermiş durumdayız. Canımız, kanımız, soydaşımız olan Türk milletvekilleri orada çok ciddi bir mücadele sergiliyorlar. Biz, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşlarımızı temsil noktasında çok büyük öneme sahip olması nedeniyle bu seçimi onlar kadar önemsiyoruz. Silivri’de çifte vatandaşlığı bulunan yaklaşık 2 bin 500 hemşehrimiz var. Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye’den 90 bin oy kullanılmıştı. Yeni hedef ise bu oranı 150 bin oya çıkarmak. Silivri’de kullanılan bin oyu da en az 2 bin oya çıkarmayı hedefliyoruz. Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın sesinin daha gür çıkması, hak ve hukuklarının korunması adına Bulgaristan parlamentosundaki milletvekili sayımızı en üst seviyeye taşımak hepimizin boynunun borcudur. Bu nedenle 2 Ekim’de işimizi, kahvaltımızı, pikniğimizi, çocuklarımıza olan sözlerimizi erteleyelim ve o gün hep beraber sandığa gidelim. Oy kullanmaya gidecek vatandaşlarımızdan eşini ve dostunu da sandığa götürmesini talep ediyorum. Ancak bu şekilde oy kullanma hedefimize ulaşabiliriz.” dedi.