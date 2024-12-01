Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurulu, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Bulgaristan’dan milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda, mevcut başkan Ercan Çalışkan güven tazeledi.