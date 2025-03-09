Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği'nden Burgaz Ruen Belediyesine Ziyaret

Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, Başkan Yardımcısı Mürsel Şentürk ile birlikte, Silivri Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Bulgaristan’ın Burgaz Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed’i ziyaret etti.

Silivri heyetine, Gerlovu Vakfı Başkanı Mustafa Orhan da eşlik etti. Ziyaret kapsamında, Silivri’de yaşayan göçmenlerin selamları iletilirken, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da iyi dilekleri ve selamları Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed’e aktarıldı.

Heyet, dostane bir ortamda gerçekleşen ziyarette, belediyeler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Çalışkan ve Gerlovu Vakfı Başkanı Mustafa Orhan, Ruen Belediye Başkanı Ahmed Mehmed’e çalışmalarında başarılar diledi.