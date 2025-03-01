Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneğinden Ana Dil Bayramı'na Katılım
Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Uluslararası Ana Dil Bayramı (Türkçe Okuma Bayramı) Etkinlikleri kapsamında Bulgaristan'ın Dulovo kentinde düzenlenen programa katıldı.
Dulovo Belediye Başkanı Nevhis Mustafa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını iletti. Çalışkan, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, “Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Ana Dil Bayramı etkinliklerinde yer almaktan büyük onur duyduk. Bulgaristan’daki tüm vatandaşlarımızın Ana Dil Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.
Programda, Türkçenin Bulgaristan’daki tarihsel ve kültürel önemi vurgulanırken, ana dilde eğitimin ve kültürel mirasın korunmasının gerekliliğine dikkat çekildi.