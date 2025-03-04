Silivri Çağrıbey Ortaokulu, Viyana'daki Erasmus+ Projesini Başarıyla Tamamladı
Silivri Çağrıbey Ortaokulu eğitimcileri, Erasmus+ projesi kapsamında Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen İş Başı Gözlem Programını başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.
Avrupa Birliği destekli Erasmus+ projesi kapsamında Silivri Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman ve öğretmenler, Avusturya’nın başkenti Viyana’da eğitim süreçlerini yerinde gözlemledi. Projenin ikinci ayağını oluşturan İş Başı Gözlem Programı, eğitimcilerin mesleki gelişimlerini destekleyerek, uluslararası eğitim sistemlerini yakından tanımalarına olanak sağladı.
Program süresince Viyana’daki eğitim kurumlarında incelemelerde bulunan öğretmenler, modern eğitim metotları ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi edindi. Kazanılan bilgi ve deneyimlerin, Çağrıbey Ortaokulu'nda eğitim kalitesini artırması beklenirken, okulun uluslararası projelerdeki aktif rolü bir kez daha vurgulandı.
Eğitim programının tamamlanmasının ardından katılımcılar sertifikalarını alarak projeyi başarıyla noktaladı. Çağrıbey Ortaokulu’nun Erasmus+ projeleri aracılığıyla küresel eğitim ağındaki yerini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.