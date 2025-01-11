Silivri Çağrıbey Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı yarı finalde

Çağrıbey Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali müsabakalarındaki üstün performansıyla adını yarı finallere yazdırmayı başardı.

Sinop İnönü Ortaokulu takımını mağlup ettikten sonra, son müsabakasında Samsun Dumlupınar Ortaokulu'nu da set vermeden 3-0'lık skorla yenerek grup lideri oldu. Bu başarısıyla takım, Türkiye Yarı Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

OKUL MÜDÜRÜ'NDEN TEBRİK

Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman, büyük bir başarıya imza atan Yıldız Kızlar Voleybol Takımı'nı ve antrenörleri Aykut Bayır'ı tebrik ederek şunları söyledi: “Öğrencilerimizi gösterdikleri üstün performans ve azim için gönülden kutluyorum. Bu başarı, takım çalışmasının ve disiplinin bir ürünüdür. Yarı finallerde de aynı kararlılıkla mücadele ederek yeni zaferlere imza atacaklarına inancımız tam.”

Yarı finale yükselen Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, şimdi Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek. Öğrenciler, bu başarıyla hem okullarını hem de Silivri'yi gururlandırmaya devam ediyor.