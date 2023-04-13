Silivri -Çanakkale arasında mesafe kısalıyor
Çanakkale otoyol projesi çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararname ile hızlandırılmış kamulaştırma kararı aldı.
Çanakkale otoyol projesi çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararname ile hızlandırılmış kamulaştırma kararı aldı. Malkara' ya kadar tamamlanan Çanakkale otoyolu Silivri ile birleştiriliyor. Bu proje kapsamında Silivri'nin 8 mahallesinde de acil kamulaştırma kararı alındı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Asos Tünellerinin ardından, Çanakkale- Silivri Otoyol Projesi hizmeti vatandaşların yanı sıra özellikle tatilcilerin de tercih ettiği güzergâh olarak işini kolaylaştırıyor.
SİLİVRİ'NİN 8 MAHALLESİNDE KAMULAŞTİRMA YAPİLACAK
Çanakkale Otoyolu Projesi kapsamında Silivri'nin bazı mahallelerinde kamulaştırma yapılacak. Kamulaştırma yapılacak mahalleler şu şekilde; Değirmenköy, Gümüşyaka, Balaban, Yolçatı, Alipaşa, Semizkumlar, Çeltik ve Sancaktepe.