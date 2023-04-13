Silivri -Çanakkale arasında mesafe kısalıyor

Çanakkale otoyol projesi çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararname ile hızlandırılmış kamulaştırma kararı aldı.

Silivri -Çanakkale arasında mesafe kısalıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
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Çanakkale otoyol projesi çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı yeni bir kararname ile hızlandırılmış kamulaştırma kararı aldı. Malkara' ya kadar tamamlanan Çanakkale otoyolu Silivri ile birleştiriliyor. Bu proje kapsamında Silivri'nin 8 mahallesinde de acil kamulaştırma kararı alındı. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Asos Tünellerinin ardından, Çanakkale- Silivri Otoyol Projesi hizmeti vatandaşların yanı sıra özellikle tatilcilerin de tercih ettiği güzergâh olarak işini kolaylaştırıyor. 

SİLİVRİ'NİN 8 MAHALLESİNDE KAMULAŞTİRMA YAPİLACAK

Çanakkale Otoyolu Projesi kapsamında Silivri'nin bazı mahallelerinde kamulaştırma yapılacak. Kamulaştırma yapılacak mahalleler şu şekilde; Değirmenköy, Gümüşyaka, Balaban, Yolçatı, Alipaşa, Semizkumlar, Çeltik ve Sancaktepe.
Silivri -Çanakkale arasında mesafe kısalıyor