Silivri Çanta'da jandarma operasyonu: 4 genç ev hapsinde

Silivri’ye bağlı Çanta Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, mahallede geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan gençler arasında geçen sohbet sırasında yapılan bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İddiaya göre, son dönemde okullarda yaşanan olaylara ilişkin kendi aralarında konuşan gençlerin ifadeleri, bir vatandaş tarafından şüpheli bulunarak jandarmaya bildirildi. İhbarın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri toplam 6 adreste arama gerçekleştirdi.

Sosyal medya paylaşımları incelemede

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 gençten 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 genç hakkında ise bazı sosyal medya hesaplarında “illegal paylaşımlar” tespit edildiği şüphesiyle ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenildi.