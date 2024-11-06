Silivri Cemevi'nde Eksiklikler Tamamlanıyor: Peyzaj Düzenlemeleri Son Aşamada

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun öncülüğünde, Silivri Cemevi'nin kullanım alanlarında yapılan düzenlemeler tamamlandı. Peyzaj çalışmaları da sona yaklaşıyor.

Silivri Cemevi'nde Eksiklikler Tamamlanıyor: Peyzaj Düzenlemeleri Son Aşamada
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Silivri Cemevi’nde eksik kalan kullanım alanlarının tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun liderliğinde sona erdi. Başkan Balcıoğlu, ekiplerle birlikte peyzaj düzenlemelerini yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kısa süre içinde peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasıyla, cemevi canlarla buluşmaya hazır hale gelecek. Başkan Balcıoğlu, “Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” diyerek, bu ibadethanenin Silivri’deki kardeşlik bağlarını güçlendireceğini belirtti.

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