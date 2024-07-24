Silivri Cemevi'nde Silivri Belediyesi ve İBB İş Birliği ile Çalışmalar Hızlandı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı başkanı Süheyl Kırkıcı ile birlikte Silivri Cemevi’ni ziyaret etti. Eksikleri bulunan Cemevi’nde ki çalışmaları inceleyen Başkan Balcıoğlu, İBB'nin desteği ile gerçekleştirilen bu projeye büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Balcıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na iş birliği ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Balcıoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek, yapılan çalışmaların Silivri halkı için büyük bir kazanç olduğunu vurguladı.

Cemevi’nin eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışacaklarını belirten Başkan Bora Balcıoğlu, "Silivri Cemevi'nde başlatılan bu çalışmalar ile eksiklikleri gidererek, hemşehrilerimizin daha iyi koşullarda ibadet edebilmelerini ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteği için yürekten teşekkür ediyorum. Bu projede emeği geçen herkese minnettarız" dedi.

Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini vurgulayan Balcıoğlu, "Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ilçemizi daha yaşanabilir ve huzurlu bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Silivri Cemevi'nde yapılan bu çalışmalar, hemşehrilerimizin daha iyi koşullarda ibadet edebilmeleri ve sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için atılmış önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı.