Silivri Cemevi'nden Aşure Lokması
Silivri Cemevi'nde düzenlenen Aşure Lokması'na çok sayıda vatandaş katıldı.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi tarafından geleneksel Aşure Lokması daveti verildi. Silivri Cemevi’nde düzenlenen aşure lokmasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, DP İlçe Başkanı Halide Avlu, belediye başkan yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, belediye meclis üyeleri Bora Balcıoğlu, Celalettin Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı davetlilerle tek tek ilgilendi.