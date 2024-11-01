Silivri Çevre Derneği'nden Doğaya Sahip Çıkma Çağrısı: 'Bölgeyi Koruyun!'

Silivri Çevre Derneği, BOTAŞ'ın Kınalı’daki tesislerinde sürdürülen inşaat çalışmalarının doğal yaşama zarar verdiğini belirterek, çevresel tahribata dikkat çekti. Dernek Başkanı Ali Korsan, tesisin kuzey sınırında yer alan ve bölge için önemli bir su kaynağı olan Büyükçatak Deresi'nde hafriyat atıklarıyla yapılan dolguların deredeki canlı yaşamı yok edeceğine işaret etti. Korsan, “Bu dere, bölgenin doğal kimliğini belirleyen kritik bir su kaynağıdır ve hafriyatla doldurulması kabul edilemez,” diyerek doğanın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Dernek açıklamasında, Kınalı tesisi çevresinde inşaat makinelerinin hızla çalıştığı, dolgu işlemlerinin sürdüğü ve binlerce metreküp toprağın taşınarak ikinci bir rüzgar türbini kurulumu için hazırlık yapıldığı bilgisi yer aldı. Çalışmalar sırasında derenin ve çevredeki sazlık alanların da doldurulmasının, bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehlikeye attığı ifade edildi.

Silivri Çevre Derneği, özellikle Şah Kartallar gibi nesli koruma altındaki türlerin bu alanı beslenme ve üreme yeri olarak kullandığını belirterek, "Doğa yıkımına son verin" çağrısında bulundu. Başkan Korsan, “Doğal alanlarımız ve tarım topraklarımız sanayileşme uğruna yok ediliyor. Toplumsal hafızamızdan silinmesine izin veremeyiz,” dedi. Dernek, yetkilileri doğal kaynakların korunması adına somut adımlar atmaya davet ederek, doğanın geleceği için toplumsal duyarlılığı yeniden hatırlattı.