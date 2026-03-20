Silivri CHP'de bayramlaşma buluşması

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programı, partinin ilçe örgütünü bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu. Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Birlik ve dayanışma mesajı verildi

Bayramlaşma programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yol arkadaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bayramın huzur, sağlık ve umut getirmesi temennisinde bulundu. Balcıoğlu, tüm yol arkadaşlarının ve Silivrili hemşehrilerin bayramını yürekten kutladığını ifade etti.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut da program kapsamında yaptığı değerlendirmede, aynı inancı, aynı umudu ve aynı mücadeleyi paylaşan partililerle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Silivri’ye ve ülkeye umut vurgusu

Bayramlaşma buluşmasında öne çıkan ana mesaj ise birlik, beraberlik ve dayanışma oldu. İlçe Başkanı Doruk Bulut, bu anlamlı günlerin ülkeye, Silivri’ye ve tüm hemşehrilere sağlık, huzur ve dayanışma getirmesini temenni etti.

CHP Silivri İlçe Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programı, partililerin karşılıklı iyi dileklerini paylaşmasıyla tamamlandı.