Silivri CHP Grup Sözcüsü Çolak: Bu bir sivil darbe teşebbüsüdür!

Silivri Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı 1. Oturumunda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Önder Çolak, ülke gündemini sarsan son siyasi gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasını sert bir dille eleştiren Çolak, bu sürecin bir hukuk garabeti olduğunu ve milletin iradesine yönelik açık bir müdahale içerdiğini belirtti.

Konuşmasına, yaşanan sürecin kamuoyuna yansıma biçimini aktararak başlayan Çolak, 18 Mart ve 19 Mart tarihlerine dikkat çekti:“Değerli Meclis Üyeleri, son günlerde ülkemizde yaşanan haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bu mecliste bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

18 Mart akşamı, iftar saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıllık üniversite diploması usulsüz bir şekilde iptal edilmiştir. Henüz bunun şaşkınlığı atlatılamamışken, 19 Mart sabahı, sahura yakın bir vakitte Sayın İmamoğlu'yla birlikte Beylikdüzü, Şişli Belediye Başkanlarımız ve çok sayıda çalışma arkadaşımız gözaltına alınmıştır. Halen tutuklular.

“ŞAFAK BASKINLARIYLA GÖZALTINA ALINMALARI KABUL EDİLEMEZ”

Çağrıldığında ifadeye gidecek olan, halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarının şafak baskınlarıyla gözaltına alınması kabul edilemez. Bu durum sadece bireylerin değil, onlara oy veren halkın da iradesine yapılmış bir saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğu buradan açıkça kınıyorum.”

“AMAÇ, EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI ENGELLEMEK”

Süreçteki zamanlamanın manidar olduğunu vurgulayan CHP'li Çolak, yaşananların siyasi bir planın parçası olduğunu dile getirdi:“Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önseçime katılmasından hemen önce gerçekleştirilen bu operasyon, aslında asıl niyetin ne olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılmak istenen nettir: Sandıkta yenemeyeceklerini bildikleri siyasi bir rakibi, hukuk yoluyla saf dışı bırakmak.Milletin iradesine karşı açık bir sivil darbe teşebbüsüdür bu. Çünkü bu müdahale yalnızca kişilere değil, halkın özgür iradesiyle verdiği oylara yöneliktir.

“BEŞ İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU”

Bugün itibarıyla İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Esenyurt ve Şişli Belediye Başkanları tutukludur. Halkın sandıkla göreve getirdiği isimler zindandadır. Bu tablo, Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Böyle bir dönem, demokrasinin en temel değerleri açısından tam bir faciadır.

“İDDİANAMELER DAYANAKSIZ, TUTUKLAMA İTİBAR SUİKASTIDIR”

Belediye başkanlarımız hakkında kesinleşmiş tek bir mahkeme kararı yoktur. İddianameler, gizli tanık ifadelerine ve somut olmayan suçlamalara dayanmaktadır. Hazırlanış biçimi itibarıyla alelacele kotarılmıştır. Bu, açık bir itibarsızlaştırma girişimidir; bir siyasi linçtir.

“PROTESTO VE BOYKOT ANAYASAL HAKTIR”

Bugün gözaltına alınan gençler, sanatçılar anayasal haklarını kullandıkları için cezalandırılıyor. Protesto, boykot anayasal bir haktır. Bayramda ailesinden uzak bırakılan gençlerin yaşadıkları bu ülkenin vicdanını kanatmaktadır. Kötü muamele iddiaları titizlikle soruşturulmalıdır. Bu uygulamalar, kurmak istedikleri baskıcı düzenin ayak sesleridir.

“MİLLETİN İRADESİ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR”

Unutulmamalıdır ki bu millet, kendi iradesi üzerinde hiçbir vesayeti kabul etmez. Millet büyüktür ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir. Bizler, milletin iradesine, Cumhuriyet'e, demokrasiye kararlılıkla sahip çıkacağız

“ADALET, SİYASETİN ARACI OLAMAZ”

Adalet, siyasi hedeflerin aracı yapılamaz. Çünkü adalet, siyasetin üstünde yer alır. Bu ülkede adaletin, bir siyasi hesaplaşma aracı olarak kullanılması kabul edilemez. Bu halk, adaletsiz her düzeni bozacak güçtedir.

Ve unutmayalım ki: ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Hepimiz, burada o milletin iradesiyle oturuyoruz. Bu sorumluluğun bilincindeyiz.”